健康你我他／看著鏡中自己 想起妹妹的禮物

聯合報／ 文／林重匡（北市萬華）

很早以前，我的妹妹們與好友都會跟我聊醫學美容的問題，很驚訝即使是男生也喜歡割雙眼皮，媒體報導過哪些男女藝人割雙眼皮做醫美，讓我躍躍欲試。

由於我愛吃，有體重過重、三高問題，有次小妹主動要出錢給我做抽脂，我才知道我的兩個妹妹經常做醫美，於是嘗試做看看，甚至期望瘦下來後，再來割雙眼皮。

很感念妹妹的手足之情，那是一份希望自己的哥哥保持身體健康的禮物，我也看了很多醫美雜誌與不少分享者的見證，之後由妹妹陪我完成首次抽脂的醫美。我發現瘦下來之後，原本想要再動手術的內雙眼睛，也自動突出成外雙眼皮。

即使到現在，每當我跟妹妹吵架時，我凝眸看望鏡中的自己，想起妹妹給我的許多禮物，包含醫美、防疫保險等，溫暖的心扉就擴大，彷彿沐浴在光明照耀的恩典裡，讓我感恩命運對我如此恩待的謝意。

如聖經所言：愛能遮掩一切過錯，只有恨才能挑起爭端。歲月的眼睛看著歲月的演進，凝睇著愛的時光交織。

