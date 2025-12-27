聽新聞
愛肝達人站／台灣有事，日本有事；血糖有事，全身有事？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

最近熱門話題：「台灣有事，日本有事。」

老婆大人聽多了，忍不住隨口一句：「怎麼不說，老婆有事，老公有事！」說得也對，要安天下，必先安太座！

白天回到診間，面對不少血糖控制不好的病友，看著一連串併發症出現，不禁又感嘆：「血糖有事，真的會全身有事！」

血液中的葡萄糖，是人體重要的能量來源。尤其腦細胞，幾乎只靠糖維生。血糖太低，腦袋很快就會抗議，冒冷汗、手抖、頭暈接連出現，嚴重時甚至昏迷。也因此，醫師一聽到低血糖，處理起來總是特別謹慎。

血糖若長期偏高，就像在不知不覺中，讓全身器官泡在甜水裡。不是立刻出事，而是慢慢累積後果。

眼睛的微血管最細，常常最先撐不住，視網膜病變、視力模糊，有些病人是先發現「看不清楚」，才知道血糖早已超標。心臟血管逐漸變硬、變窄，等到胸口不適出現時，往往已經累積多年。腦部血管也是如此，一個阻塞，人生就多了一個「從那天開始」。

腎臟對高血糖更是長期忍耐型選手。天天過濾高濃度的血液，腎絲球慢慢受損，蛋白尿出現，腎功能一路下滑。糖尿病，正是台灣洗腎人口最主要的原因之一。

還有腳，下肢血管循環變差，傷口不易癒合，腳趾缺血、壞死，最後只能截肢。前總統蔣經國的例子，至今仍讓許多人印象深刻。

血糖太高會讓人昏迷，低血糖也會讓人昏迷；差別在於，一個是慢慢累積後果，一個則是來得又快又急。

很多人以為糖尿病只是「血糖高一點」，但其實是一整套調節系統的失衡。正常情況下，吃完飯，胰臟分泌胰島素，幫助糖分進入細胞；空腹時，肝臟適時釋放肝醣，避免血糖過低。

問題在於這套精密的血糖控制系統，台灣約有五分之一的人口，因為體質也就是遺傳的關係，是有缺陷的。如果不靠後天的努力，例如飲食控制、運動、藥物治療，以上的併發症遲早會慢慢浮現。那時再「及時悔改信耶穌」，可能付出的代價就很大了。

總而言之，血糖有事，全身有事。國際情勢值得關心，但每天陪著我們吃飯、睡覺、變老的那個數字——血糖，或許更值得多看一眼。

●全民健康基金會最新一期《好健康雜誌》，提供醫療新知、正確實用的健康知識

許金川 血糖

