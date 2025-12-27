院長講堂／台北慈濟院長趙有誠 醫院為病人而存在

52歲那年，趙有誠離開服務27年的三總，接下台北慈濟醫院院長重擔。他笑稱，從軍事化到慈濟化，是解構舊自我、重塑新自我過程。曾萌生打退堂鼓念頭的他，某日看到醫院一隅牆上的靜思語：「不要小看自己，因為人有無限可能」，對他起了發聾振聵作用，安裝好「慈濟大愛軟體」，漸漸融入慈濟大家庭。

17年過去，從少將軍醫到慈濟仁醫，趙有誠說，希望將慈悲心種進所有醫護心中，用愛啟發愛。

軍校出身 紀律服從已內化

趙有誠生在戰後嬰兒潮的年代，趙父從大陸來台時不到30歲，母親17歲生下他，兒時住在桃園「僑愛新村」，喝國外神父發的奶粉，經歷困頓的童年，讓他對慈濟在各地賑災送愛的畫面特別有感。

建中畢業的他，大學聯考考取私立學校醫學系，父母勸說他讀國防醫學院，以減輕家計負擔。從學風自由的建中進入軍事管理的國防醫學院，趙有誠坦言，「那是我第一次對人生產生埋怨，大三以前一直想退學不念了」。

7年軍校教育，和同學朝夕相處，團隊精神、紀律、忠誠、服從早內化於心，同學有15人出任醫院院長，是臥虎藏龍的一屆。

趙有誠認為醫者要醫人、醫病也要醫心。記者黃義書／攝影

趙有誠的岳母是大愛台忠實觀眾，某日岳母對他說，「你要是有一天去慈濟工作，不知道有多好。」他告訴岳母，醫界有不同系統，況且他在三總很資深，要跨到不同系統愈難。沒想到不久後，慈濟基金會副總執行長林碧玉便找上他，讓他直呼「因緣真的不可思議」。

熱血轉任慈濟 曾自我懷疑

2007年10月，趙有誠從三總副院長一職轉調到國防部軍醫局當處長，上任不到半個月，就接到慈濟的邀請。他接任台北慈濟院長前和慈濟沒有淵源，心中納悶「為何是我？我可以嗎？」他當時不是佛教徒，沒想過要離開軍醫體系或提早退伍。

2007年歲末祝福活動後，林碧玉安排證嚴上人與趙有誠同車到慈濟關渡園區，證嚴告訴他，北區很多師兄師姐救苦救難，年紀漸長病痛纏身，籌建台北慈濟的出發點，是希望師兄師姐年老生病時能得到照顧，另一方面也能用同樣的心去照顧其他有需要的人，尤其是窮苦人。他當下有一股義不容辭的膽識，便告訴證嚴「如果有這個機會，我會很用心很努力，把大家當作家人，照顧他們健康」。

「上任一個月後，我開始想『我是不是來錯地方了』。」趙有誠說，當台北慈濟院長不只需要醫學專業與管理能力，還必須了解慈濟志業的內涵，才能將慈濟精神落實在對病人的照護。從嚴肅的軍醫院到風格柔軟的慈濟體系，趙有誠花了一段時間才適應，靠做中學、學中覺方式，擁抱挑戰，也看見不同以往的高度、深度與廣度。

醫病醫心「不輕言放棄」

趙有誠提到，慈院不少病人是慈濟人，某日有位榮董住院，對方住在4人房，他心想「能捐100萬元，經濟能力應該不差」，探視時他愣住了，從穿著、談吐來看，眼前那位榮董非但不是有錢人，很明顯是「艱苦人」，卻捨得捐100萬元積蓄給慈濟，這些都是趙有誠初入慈濟的震撼。

一名在慈院有欠款的陳姓男子，常治療到一半就落跑，趙有誠特地到病房去看他，直接告訴對方「您不用跑，治好再回去」，醫藥費不用擔心。院長一席話帶給患者莫大的安定作用，那一次他終於乖乖配合治療。

趙有誠踏入慈濟後也轉為茹素，和妻子李菁薇一起受證，成為慈濟大家庭一員。李菁薇說，丈夫是非常用心的醫師，她能做的就是把家顧好，全力支持他。

台北慈濟醫院2024年2月升格為醫學中心，照護能量持續擴大，趙有誠說，醫院是為病人而存在，要醫人、醫病又醫心，朝全人醫療邁進，病人把命運託付給我們，醫護團隊要竭盡心力為病人設想，絕不能輕言放棄。

趙有誠。記者黃義書／攝影

趙有誠

年齡：69歲

現職：台北慈濟醫院院長

專長：胃腸肝膽學、病毒性肝炎、酒精性疾病

學歷：國防醫學院醫學系、美國南加州大學微生物學系研究員

經歷：國防部軍醫局醫管處長、三軍總醫院副院長、內科部主任、國防醫學院醫學系主任

給病人的一句話：

擁有健康的身體、快樂的心靈，又能把握付出的機會，就是最圓滿的人生。

商品推薦