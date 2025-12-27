有家人無支援 她如獨居

獨居女性障礙者從人身安全到日常社交都充滿困境，身障盟調查，除實際獨居女性外，有一群「類獨居」者，雖與家人同住，但日常作息不重疊，長期缺乏互動，也無法提供實際支持，日常各項需求仍需自行處理，與獨居無異。而單身女性在現代社會常被指派為家庭照顧者，調查發現，單身女即使是身障，部分仍需扛起照顧責任。

一名肢體障礙者自陳，雖與家人同住，但母親長時間在醫院工作，父親行動受限，她不只獨自扛起自身生活，還要協助家務，更因會開車而被家人要求接送祖母就醫，雖然辛苦，但她將這些付出，視為對家人在她有困難時給予支持的回報。身障盟研發專員張哲誠說，這凸顯「類獨居」障礙者，常被視為提供其他家人生活支持的角色。

台灣障礙女性平權連線常務理事周倩如指出，部分女性障礙者「類獨居」情況，形同「有家卻無支援」，現行社福政策多以「家庭」作為支持單位，預設有家人就沒有困境，但家庭是否真能承接這些「類獨居」障礙女性，政府應正面檢視。

東吳大學社工系助理教授李婉萍指出，台灣文化中，未婚且有穩定工作的女性，常被家族視為「有能力者」，當家庭有需求時反而最先被要求付出，據調查顯示，即使具有障礙身分未讓女性免於照顧責任。現行政策多將障礙者視為單向被照顧者，卻忽略其同時承擔照顧角色的現實，相關支持資源亟待補上。

商品推薦