獨居女性障礙者 生活處處難題
孤獨死已成我國重要社會問題，根據衛福部歷年身障者生活狀況及需求調查報告，國內一二○萬身障者中，女性約五三萬人，女性障礙者有配偶者比率低於男性，且喪偶比率達三成以上。身心障礙者聯盟近期完成獨居女性障礙者及支持需求城鄉差異調查，發現女性障礙者獨居生活，困難重重，不僅有人身安全問題，更容易與社會疏離。
身障盟研發專員張哲誠指出，身障盟訪談約四十位獨居或家庭支持薄弱的類獨居身障女性，分析其獨居成因，以喪偶或主要照顧者離世為主，其餘獨居原因包括婚姻關係中斷、終身未婚、手足支持逐漸淡化，或同住但缺乏實質支持的類獨居，以及因障礙、疾病或工作原因而與家人疏離獨自居住，多數受訪對象認為「獨居困難重重，有諸多要克服事項。」
張哲誠表示，獨居身障女性所遇困境，包括難獨自維持家務、人身安全與醫療照護需求難滿足，以及社交匱乏等項目。有受訪者反應，看似簡單的換燈泡等家務維修，獨居時卻格外困難，也有人擔心夜裡跌倒或疾病發作時無法即時獲救，為此，入夜後也不鎖門，只為不幸出意外時，救護人員能盡快進入，但卻面臨宵小入侵等疑慮。
調查顯示，長照就醫陪伴與就醫交通服務雖能提供獨居障礙女性基本支持，但在時間與人力配置上存有明顯限制。張哲誠說，陪同就醫時數與交通班次規範，讓身障女性在安排長程或不確定醫療行程時，須嚴格控管時間，一旦超時即面臨額外壓力，曾有身障者與服務人員產生衝突，反映出陪同就醫與交通服務彈性不足。
身障盟建議，政策制定應全面將性別與障礙的「交織性」融入核心理念，確保障礙女性觀點進入社福、醫療、交通等決策過程，身障資源布建應提供相應資源與培訓。
身障盟表示，像是提供給予人力與經費支持，鼓勵障礙女性自組互助網絡；在個人助理資源配置，應設法減少障礙女性對陌生人介入的疑慮，提升服務信賴感。
