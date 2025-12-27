高齡駕駛換照／看病採買都要車「被抓就認了」

政府推動高齡駕駛者換照，並加強取締高齡無照駕駛。有長者表示，嫌麻煩不想換照，但也怕考不過，只好改騎四輪電動車，但速度慢、活動範圍也變小。住在偏鄉的原住民長者說，當地公車班次太少了，採買、看病、領錢還是得出門，明知無照也是硬著頭皮騎機車，被警察抓到就認了。

屏東縣來義鄉民代表會副主席陳文山說，南和部落在來義鄉最南邊，部落長者年紀大，但有就醫、領錢、採買生活用品等需求，若能力許可會騎機車或開車出門，甚至有的還在務農，也會騎機車去巡農地；長者換照要跑去屏東市，對長輩而言太遙遠了。

住在台東山區部落、七十三歲的排灣族嚕瓦說，部落一天只有一班公車，有時還不一定準時，「要去衛生所、去買菜，不自己騎車怎麼辦？等車等一個早上，等到病都好了，公車也還沒到」；他早就沒有駕照，因為考試太難，但還是得硬著頭皮騎車出門，被警察取締也只能認了。

屏東市七十八歲古姓老婦說，機車駕照已繳回，年紀大怕危險也不敢騎車，她也不想麻煩子女，改騎四輪電動代步車出門，只要自己還有行動能力，就盡量自己來，最遠騎到好幾公里外的清潔隊垃圾場丟垃圾。

彰化市八十六歲李姓老翁退休後每天運動，平時以機車代步，滿七十五歲必須換照時，他嫌麻煩也怕通不過測驗，索性不換照，結果被註銷駕照；他去年騎機車與人擦撞跌倒，手臂骨折住院，因無照駕駛吃上巨額罰單，現在再也不敢騎車了。

彰化花壇七十歲李姓婦人以汽機車代步，她在彰化從沒搭過公車，下雨、寒流來就開車，還能接送朋友、孫子，開車是日常生活的必需，考量身體狀況，若新制上路一定會去換照。

