高齡駕駛換照／看病採買都要車「被抓就認了」

聯合報／ 記者劉星君尤聰光劉明岩林敬家／連線報導

政府推動高齡駕駛者換照，並加強取締高齡無照駕駛。有長者表示，嫌麻煩不想換照，但也怕考不過，只好改騎四輪電動車，但速度慢、活動範圍也變小。住在偏鄉的原住民長者說，當地公車班次太少了，採買、看病、領錢還是得出門，明知無照也是硬著頭皮騎機車，被警察抓到就認了。

屏東縣來義鄉民代表會副主席陳文山說，南和部落在來義鄉最南邊，部落長者年紀大，但有就醫、領錢、採買生活用品等需求，若能力許可會騎機車或開車出門，甚至有的還在務農，也會騎機車去巡農地；長者換照要跑去屏東市，對長輩而言太遙遠了。

住在台東山區部落、七十三歲的排灣族嚕瓦說，部落一天只有一班公車，有時還不一定準時，「要去衛生所、去買菜，不自己騎車怎麼辦？等車等一個早上，等到病都好了，公車也還沒到」；他早就沒有駕照，因為考試太難，但還是得硬著頭皮騎車出門，被警察取締也只能認了。

屏東市七十八歲古姓老婦說，機車駕照已繳回，年紀大怕危險也不敢騎車，她也不想麻煩子女，改騎四輪電動代步車出門，只要自己還有行動能力，就盡量自己來，最遠騎到好幾公里外的清潔隊垃圾場丟垃圾。

彰化市八十六歲李姓老翁退休後每天運動，平時以機車代步，滿七十五歲必須換照時，他嫌麻煩也怕通不過測驗，索性不換照，結果被註銷駕照；他去年騎機車與人擦撞跌倒，手臂骨折住院，因無照駕駛吃上巨額罰單，現在再也不敢騎車了。

彰化花壇七十歲李姓婦人以汽機車代步，她在彰化從沒搭過公車，下雨、寒流來就開車，還能接送朋友、孫子，開車是日常生活的必需，考量身體狀況，若新制上路一定會去換照。

偏鄉 高齡駕駛 駕照 交通部

相關新聞

警：高齡換照率高 無照駕駛恐更多

政府嚴格取締高齡者無照駕駛，但肇事案件仍層出不窮，如新竹縣取締數近三年從六百多飆到上千件，仍釀六死。警方不諱言，盡管高齡...

獨居女性障礙者 生活處處難題

孤獨死已成我國重要社會問題，根據衛福部歷年身障者生活狀況及需求調查報告，國內一二○萬身障者中，女性約五三萬人，女性障礙者...

勞部明年擬修法 提高徵才薪資揭露金額

現行薪資揭露門檻為四萬元，徵才薪資未超過四萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫面議，勞動部規畫明年提就業服務法修法草案，提高...

廚餘養豬新制 違者最高罰100萬

中央拍板，二○二七年起，全面禁止廚餘養豬，但明年有一年落日轉型期，轉型期間有條件恢復廚餘養豬，並導入數位監控。為防堵疫情...

全台冷吱吱！4縣市低溫特報 氣溫溜滑梯恐下探10度

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以...

高齡駕駛換照／若不願長者用車「先做好配套」

高齡者駕駛肇事多，明年五月起，換照年齡從七十五歲降至七十歲，未換照者等同無照駕駛，還要試辦機車路考等。學者認為，高齡者有...

