橘世代／【悲傷療癒─有遺憾的告別】愛與感謝及時說 讓生命平靜謝幕
從事殯葬業逾十年，陪伴上百個家庭送走至親，起初郭憲鴻很好奇，為何不同宗教的喪禮明顯呈現不同氣氛——基督教告別式通常溫馨、充滿愛與祝福，與傳統民俗喪禮瀰漫著哀傷情緒有顯著不同。
一段時間觀察後他發現，基督教喪禮「遺憾感」較少的關鍵，在於教徒習慣在日常生活中，無論是吃飯、睡覺，或是禱告時，就表達愛與感謝。「道愛」成為日常，因此面對死亡時，家屬心中的遺憾相對少，不需要透過喪禮來宣洩巨大的悔恨或處理未竟的情緒。
而且，在基督信仰中，死亡是「回天家」，死亡只是地上生命的結束、天上生命的開始。牧師也會在臨終關懷時透過禱告與讀經，祝福往生者放下恐懼，安心回到天家，「相信會再相聚」的信念，讓生者與死者都能感到安心。
遺憾較少且對死亡有正向的詮釋，使得基督教喪禮的籌辦過程往往比較順暢，像在舉辦一場活動，家屬有心力去思考往生者喜歡的顏色、音樂與佈置，專注於祝福與紀念。
他補充，提出這樣的觀察並非要分優劣，只是從中反思，或許我們在日常生活中能像基督徒那樣及時表達愛，即便是傳統的告別式，也能減少遺憾，讓悲傷的出口更為平靜。
