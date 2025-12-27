橘世代／【悲傷療癒─有遺憾的告別】想你時 終於學會笑著流淚
面對至親離世，每個人的悲傷流動模式都不一樣，殯葬業者郭憲鴻強調，不要輕易把「我理解你」說出口，就算同樣是失去父親，但每個人與父親的互動、回憶、愛恨情仇完全不同，喪親後所產生的空洞與痛苦自然也不一樣，沒有人可以真正理解另一個人。
隨意說出的「我理解你」，往往隱含著暗示，期待對方應該像自己一樣在某個時間點「走出來」或「好起來」；這反而會給悲傷者帶來壓力。他認為面對遺憾或悲傷，最好的解答在當事人自己身上。他會問家屬：「如果你家人現在就在你旁邊，他希望你怎麼過生活？」相信至親一定希望生者過得快樂，這往往比任何安慰都有效。
郭憲鴻在今年十一月底出版了新書，他笑著說，書名反映了他面對喪親之痛的深刻轉折，從希望「消除悲傷」轉變為「與遺憾共存」。
在書寫過程中，曾討論過某個版本的書名是「想你時，終於可以『不再流淚』」，但這個說法讓他覺得不對勁，它暗示了「非得不哭」或「非得走出來」的社會制約，但事實上，哀傷、憤怒、遺憾等情緒不是洪水猛獸，只是生命階段的自然呈現。
基於這種覺察，書名最終定為《想你時，終於可以笑著流淚》，他說，「笑著流淚」象徵允許悲傷，與遺憾共存，也或許，遺憾已經被轉化為生命的養分。
