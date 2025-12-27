橘世代／【悲傷療癒─有遺憾的告別】預約行李與派對 2場無憾的告別

生命有時盡，如果自己將不久人世，如何做到沒有遺憾的告別？殯葬業者郭憲鴻說了兩個故事。

老奶奶的丈夫在深夜過世，當郭憲鴻抵達時，老奶奶異常平靜，不僅將丈夫的身分證件、衣物準備好放在行李箱裡，還指著櫃子上另一個行李箱說：「這個行李是我的。」原來這對夫妻年輕時就約定好，無論誰先走，留下的人都要打起精神幫對方送終。老奶奶知道丈夫走了，自己總有一天也會跟上，所以連自己的後事都準備好了。

兩人間深厚的愛，以及預先為後事做準備，讓老太太平靜地執行對丈夫的承諾，也明白把自己照顧好，就是對逝者最大的安慰。

年輕的小佩在二十歲時罹患癌症，被醫生宣告不久人世，她努力多活了五年，在最後一年感覺到身體衰弱，便選在生日那天辦了「生日派對」，邀請生命裡重要的人來好好相聚，小佩親自設計所有環節，讓每個人都有機會到她面獻上祝福。派對隔天，小佩住進安寧病房，幾個月後就離世了。

即使生命長度有限，但小佩不但選擇堅強地活著，還讓自己在生命最後一刻備受祝福，不讓自己留下遺憾。

無憾不表示完美無缺，溫暖也不是不再悲傷，能夠沒有遺憾的告別，是因為他們在生命的不盡如人意之處，還能夠自主選擇、感受到愛，並且道愛與道謝。

