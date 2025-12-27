三六九山莊重建空轉 雪管處、包商各說各話

聯合報／ 記者江良誠胡蓬生／連線報導
雪山三六九山莊重建工程卡關，營造商指出已完成6公里長單軌軌道。圖／富日營造提供
雪山三六九山莊重建工程卡關，營造商指出已完成6公里長單軌軌道。圖／富日營造提供

攀登雪山、聖稜線上的三六九山莊重建卡關，國家公園署希望再開協調會打開僵局，不過承包商富日營造昨表示，重建工程發包前，雪霸國家公園未完成土地取得和水土保持計畫，讓業者空轉無法施工，也拖延工程費和保險理賠金，已決定終止合約，透過訴訟解決履約爭議。雪管處表示，依法行政不可能拖延工程款，盼能盡速復工。

三六九山莊原訂今年完工，現僅完成6.3公里單軌鋪設，主體工程毫無進展，建築師吳夏雄感嘆10年努力一場空，山友則質疑政府公共工程管理失靈。

承攬工程的富日營造負責人巫佳晉說，2021年取得標案後，才知雪管處未完成土地取得和水保計畫驗收，依法無法施工，只能先解決建材運輸問題。

業者表示，花了2年多完成6.3公里單軌鋪設，但雪管處仍未解決土地和水保問題，要求滯洪池採用現場石材，卻沒提供來源；業者將建材運到雪山東峰堆放，數量滿坑滿谷，但水保計畫未驗收前，只能空等，無法動工。

業者也認為，雪管處拖延撥款，兩度向工程會申請調解才撥款，「最後一根稻草是雪管處和監造者態度」，去年凱米颱風造成單軌和相關設施受損，已向保險公司申請理賠通過，雪管處要求理賠金入公庫，不願撥給營造商，才決定9月二度提出終止合約。

雪管處表示，原本水保計畫2020年5月核定，依索道方式辦理，業者2021年10月開工後，採用單軌運輸，於是辦理水保變更，已於2022年7月核定，後來又因現場石材不足辦理變更，2024年12月、2025年11月核定第二、三次變更。

雪管處表示，目前水保計畫與用地取得都已完成，已行文給營造商，盼對方盡快恢復工程。

