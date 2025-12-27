隨機攻擊引社會不安 「成為光的那一刻」暖人心

中央社／ 記者沈佩瑤台北26日電

北市19日發生隨機攻擊事件，當社會因突如其來的暴力與創傷而陷入不安，一首名為「成為光的那一刻」的歌曲悄悄在網路上流傳開來，溫柔卻堅定，為不安的人心留下一道出口。

⭐2025總回顧

這首歌的創作者，是現年60多歲的諮商心理師陳文杏。她曾是精神科護理師，長年在精神科病房與情緒風暴為伴，退休後沒有停下腳步，而是轉身走向音樂創作這條同樣以「療癒」為名的路。從10年前開始系統性學習數位音樂，陸續到中原大學、中國科技大學進修，至今她仍每週與老師討論創作、研究編曲。

過去完成一首歌需要漫長的編曲與團隊合作，如今AI與數位音樂科技的成熟，反而成了她的助力。陳文杏說，現在她能更快地依照個案的生命故事創作歌曲，將那些說不出口的痛、尚未整理好的情緒，轉化為旋律與歌聲，陪伴他們走過低谷。

「成為光的那一刻」誕生於一場集體創傷之後，創作當下，陳文杏的內心同時連結著另一份深刻的情感，是來自對父親的思念。

陳文杏的父親是一名大學教授，個性真摯熱誠、樂於助人，一生奉獻教育，在創作這首歌前，她剛完成紀念父親的作品「平安夜的光」，父親的奉獻精神與新聞中英勇身影在她心中重疊，激盪出這首歌。

這段溫柔旋律之所以會流傳開來，背後推手、萬芳醫院副院長高靖秋談起初次聽到這首歌時，她坦言當下心中滿是感動，「我那時候聽覺得真的很好聽，我以為是她那個在中原大學音樂系當教授的妹妹寫的。」

經過詢問後，高靖秋才驚訝地發現，這首曲子竟是出自另一位同樣具備護理背景的外甥女陳文杏之手。原來，這一家人流淌著深厚的音樂血液，陳文杏雖然選擇了護理專業，卻始終保持著對作曲的熱情，高靖秋笑說：「我當時真的很驚訝，怎麼能做得這麼好聽、這麼感人。」

這首撫慰人心的樂曲原本只是在家族間流傳，但長輩鼓勵陳文杏：「這麼好聽的歌，如果只留在家裡聽太可惜了，應該傳出去讓更多人聽見。」才讓她有了分享給大眾的勇氣。

平時不常轉發訊息的高靖秋，被這份單純的善念打動，決定當起這份美好的「傳播者」。起初，她只是試探性地分享在護理界的小群組，沒想到引起極大共鳴，在獲得無數溫暖反饋後，決定將這份正能量擴散出去，希望在近期社會頻傳不安事件的氛圍下，能帶給大家一點安定的力量。

音樂 不安 中原大學

