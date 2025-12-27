聽新聞
北市：最快跨年新增防恐細胞簡訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府昨天舉行高強度演練，市長蔣萬安（前排右二）率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」。記者許正宏／攝影
日前台北車站、中山商圈發生無差別攻擊釀死傷，台北市政府昨天舉行高強度演練，市長蔣萬安（前排右二）率領一級主管視察捷運市府站「危安演練」。記者許正宏／攝影 許正宏

北市隨機殺人事件造成4死11傷，北市昨在捷運市政府站做高強度演練，並納入細胞簡訊發送測試。消防局表示，已將細胞簡訊計畫書送中央核定，最快跨年就會新增防恐情境的簡訊；至於監視器導入AI辨識，市府也已研議做法，以便在第一時間掌握是否持有人持刀械等情況。

消防局資通科長許峻瑋表示，細胞廣播簡訊由中央設計，北市過去已經制定11種情境，包含火災、地震等，須將發送計畫書送中央核定，未來地方政府可依發生不同類型狀況發送細胞簡訊，並制定發送範圍。過去設定情境多與天災有關，在韓國梨泰院踩踏事件後，也重新思考情境定義，認為部分人為事件也可提前警示，去年已新增人潮壅擠情境。

許峻瑋說，考量1219事件情況，市警局已研擬發生重大治安事件也發送細胞簡訊警示，本月24日已將計畫書送至中央核定，盼中央加速核定，最快跨年晚會前完成相關作業。

蔣萬安也責成資訊局研議利用科技提升公共安全監控，例如在捷運站、轉運站等人流密集處的監視器，導入人工智慧（AI）異常行為辨識系統。據了解，目前捷運公司、警察局仍在討論作法，包括時程、預算等都未確定。

資訊專家說，這類裝備技術算是成熟，研發應不需要太多時間，不過北市監視器密度高，要全數架設成本會相當高昂，且監視型態從人力分析轉換成AI分析，也恐有倫理與法規問題須克服。

