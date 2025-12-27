聽新聞
北捷高強度演練 應變無差別攻擊

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣／台北報導
北市府昨舉行捷運應變隨機殺人事件高強度演練，模擬多名歹徒攻擊人潮，同步發送細胞簡訊引導民眾避難。記者許正宏／攝影
北市府昨舉行捷運應變隨機殺人事件高強度演練，模擬多名歹徒攻擊人潮，同步發送細胞簡訊引導民眾避難。記者許正宏／攝影

台北市府為應變隨機殺人案件，昨舉辦高強度演練，多名「歹徒」在人潮聚集的捷運市府站無差別攻擊、扔煙霧彈；警方和北捷人員進場維持秩序疏散乘客，並制伏歹徒。

市長蔣萬安說，昨天的演習只是起點，接下來明年1月第3周，擴展至台北車站演練多名歹徒在北車四鐵共構危安攻擊、旅客疏散應變；第三階段在農曆年前跨縣市在雙北多個車站演練。

市府轉運站昨下午高強度演練，不少民眾等車之餘也在管制區觀看，直呼逼真；有人則認為只是演習，一旦發生狀況，大家還是會慌亂。北捷、消防局、警察局、衛生局等跨局處共出動320人。

下午1時8分演習開始，歹徒進捷運站管制區丟煙霧彈，瞬間煙霧瀰漫。

不少剛到站民眾馬上回頭觀看，但沒人覺得恐慌，反而拿起手機錄影。警方在1分鐘內到場，捷運人員協助疏散乘客。

約1時12分市府發送細胞簡訊，轉運站半徑0.5公里內民眾都收到；消防人員進場滅火時，警方與歹徒移動至地面層，歹徒在市府轉運站購票櫃台持刀砍傷民眾，警力以優勢警力制伏。

過程中，蔣萬安緊盯細節，不時與北捷董事長趙紹廉、總經理黃清信等人交流。演練完後，他肯定市府在最短時間規畫、安排、籌畫高強度演練，值得肯定的是跨區域聯防通報，從捷運月台到市府轉運站，以群組通知各單位，相關機關即時掌握最新動態。

蔣萬安也說，市府以最快時間擬定細胞簡訊文字，報請中央核備，昨天首次實驗操作，希望中央核備，未來重大危安事件的第一時間就能發送，讓民眾提高自主防護意識。

蔣萬安說，演練目的是確保所有市民安全，透過高強度演練徹底檢視現行防禦機制，想定各種情境，不斷滾動檢視機制。

他說，因應北市跨年等各項大型活動，不只在市府廣場前，大巨蛋也會湧入數十萬民眾，市府要確保安全防線，各單位落實演練及各項機制。

北捷另表示，已強化維安部署，在北車、中山、西門、忠孝新生與市政府5大重點車站，每日增派5名保全人力，每日巡查次數由4次增至8次，並在15個重點車站執行車巡時下車巡檢月台及大廳。

