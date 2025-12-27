解缺工 勞動部在菲律賓設攬才中心

為解決國內缺工問題，勞動部在菲律賓成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大延攬外國技術人力，勞動部長洪申翰表示，該中心已揭牌，業者明年元旦起就能申請。他也提到，預計明年初提出禁止強迫勞動指引，以協助台灣廠商迎戰國際要求。

受到少子化、高齡化影響，國發會推估，二○四○年工作年齡人口（十五至六十四歲）會驟減三百萬人。為此，政院通過「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業及商港碼頭工人聘用外籍中階技術人力，前提是要先幫本勞加薪兩千元，技術工也須符合薪資門檻、語言能力及技能資格。

為此，勞動部也在菲律賓成立「跨國勞動力延攬中心」，目標是簡化聘僱流程、拓展移工來源。洪申翰說，目前中心已完成掛牌，明年元旦起，廠商可依程序進行申請，只是按照流程走，不見得「即申請即有」。至於印度移工來台進度，目前仍在與印方磋商中。

台大國發所副教授辛炳隆指出，跨國勞動力延攬中心在「供給端」其實不是問題。中心設於東南亞國家，當地確實有勞工願意來台工作，真正的關鍵在於「需求端」，也就是國內企業是否願意透過這個管道引進人力。

他分析，此次開放的產業包括旅宿業，以及碼頭操作機械設備等技術人力，但旅宿業已有其他引進人力的管道。例如觀光署可引進海外僑生，不僅不受最低基本工資規範，也無須繳納就業安定基金。在這樣的條件下，企業若已有成本更低的人力來源，自然不會選擇勞動部的延攬機制。若相關制度未同步調整，企業未必有誘因改走這條路。

至於防止強迫勞動的政策，辛炳隆認為，訂定相關指引確有其必要性。許多中大型業者仍將強迫勞動誤解為拘禁、奴役等極端情況，忽略強迫加班、限制自由等也屬於強迫勞動。

商品推薦