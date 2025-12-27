聽新聞
廚餘養豬新制 違者最高罰100萬

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

中央拍板，二○二七年起，全面禁止廚餘養豬，但明年有一年落日轉型期，轉型期間有條件恢復廚餘養豬，並導入數位監控。為防堵疫情再起，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，若未落實廚餘蒸煮處理，或違規使用廚餘養豬者，首次違規裁罰金額從五萬元，提高至廿萬元，最高可開罰一百萬元。新規明年元旦上路。

依照農業部規定，欲繼續使用廚餘的養豬場，須在蒸煮設備加裝溫度計與即時監視系統，載運廚餘車輛亦須裝設ＧＰＳ定位；可使用的廚餘來源僅限事業廚餘及物性廢渣禽畜下腳料，並須經地方政府同意及通過聯合稽查。

根據農業部統計，原先廚餘養豬場有四二一場，目前已有二八二場申請明年恢復使用廚餘養豬。

農業部防檢署組長林念農表示，為防堵非洲豬瘟等疫情風險，近日已同步調整「動物傳染病防治條例」裁罰基準，自明年元旦起，只要養豬場未裝設法規要求的數位監控設備、未確實執行廚餘蒸煮處理，或未取得主管機關核准，仍違規以廚餘餵豬者，第一次即裁罰廿萬元，第二次加重為五十萬元，第三次以上，將直接處以最高一百萬元罰鍰。

林念農也提到，即日起，廚餘再利用檢核養豬場被查獲違規使用廚餘者，除依法裁罰外，同時也不核予廚餘轉型的飼料補助；若之前已申請飼料補助，又違規使用廚餘者，補助金額將予以追繳。

應變中心表示，今年底前仍維持廚餘養豬禁令，縣市政府持續進行查核，從十月廿二日迄今，共查獲十八場違規使用廚餘養豬。因應農曆春節即將到來，也將加強後市場稽查工作。

