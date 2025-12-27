聽新聞
咒術迴戰0展 看五條悟等身模型

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

在日本掀起轟動的「咒術迴戰」展覽，即日起在台北松山文創園區多功能展演廳開展，展場還原「劇場版 咒術迴戰0」的核心故事，展出大量且珍貴的幕後手稿、劇中出現的多款咒具，還有靈魂人物五條悟一比一等身模型。持有價票入場者，還可獲得特典小卡一張。

本次展覽展出「劇場版 咒術迴戰0」篇的誕生過程，包括大量的原畫、分鏡手稿、以及角色設定稿，另展出多款劇中的咒物、咒具與武器實體，像是乙骨憂太的武士刀，以及與祈本里香的定情戒指、特級咒具「游雲」、「喉嚨藥水」、「擴音器」與熊貓的「手套」等。

展場亮點除了五條悟一比一等身模型外，還有以巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗區，參觀者可置身於詛咒師夏油傑在東京與新宿發動作戰的場景。另也將展出動畫第一、二期許多尚未公開的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有諸多手稿、原畫等，都在展場一次公開。

咒術迴戰展「劇場版 咒術迴戰0」即日起至明年四月六日，在松山文創園區多功能展演廳，詳情請上udn售票網查詢。

