聽新聞
0:00 / 0:00
咒術迴戰0展 看五條悟等身模型
在日本掀起轟動的「咒術迴戰」展覽，即日起在台北松山文創園區多功能展演廳開展，展場還原「劇場版 咒術迴戰0」的核心故事，展出大量且珍貴的幕後手稿、劇中出現的多款咒具，還有靈魂人物五條悟一比一等身模型。持有價票入場者，還可獲得特典小卡一張。
⭐2025總回顧
本次展覽展出「劇場版 咒術迴戰0」篇的誕生過程，包括大量的原畫、分鏡手稿、以及角色設定稿，另展出多款劇中的咒物、咒具與武器實體，像是乙骨憂太的武士刀，以及與祈本里香的定情戒指、特級咒具「游雲」、「喉嚨藥水」、「擴音器」與熊貓的「手套」等。
展場亮點除了五條悟一比一等身模型外，還有以巨型投影打造的「百鬼夜行」沉浸式體驗區，參觀者可置身於詛咒師夏油傑在東京與新宿發動作戰的場景。另也將展出動畫第一、二期許多尚未公開的內容，包含七海建人的「刀」，以及封印五條悟的「獄門疆」，還有諸多手稿、原畫等，都在展場一次公開。
咒術迴戰展「劇場版 咒術迴戰0」即日起至明年四月六日，在松山文創園區多功能展演廳，詳情請上udn售票網查詢。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言