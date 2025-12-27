勞部明年擬修法 提高徵才薪資揭露金額

現行薪資揭露門檻為四萬元，徵才薪資未超過四萬元，必須揭示薪資範圍，不可再寫面議，勞動部規畫明年提就業服務法修法草案，提高現行徵才薪資揭露金額，盼提升薪資透明度。勞動部長洪申翰表示，（門檻）可能是五萬元，或是基本工資的一定倍數，但具體數字仍須評估整體勞動市場與薪資結構後再行決定。

對此，勞團表示，徵才薪資揭露金額一旦調高，低薪產業勢必更難招募人才，將迫使產業正視薪資結構問題，相信能有助於推動整體產業薪資向上調整。

勞動部昨召開記者會說明明年重要勞動新制，其中包括每月最低工資將調升至二萬九五○○元、時薪一九六元，估二四七萬名勞工受惠，育嬰留職停薪照開放以「日」為單位提出申請，家庭照顧事假則開放以「小時」為單位請假，雇主不得扣發全勤獎金等。

洪申翰表示，隨著人工智慧快速進入勞動環境，對工作型態、管理方式與勞動關係都帶來很大的衝擊，這些問題不能輕忽，勞工保障也不能缺席，目前內部正在研擬相關ＡＩ勞動指引。

至於外界關切指引是否僅止於行政指導、法律位階不足的疑慮。洪申翰表示，若未來發現某些ＡＩ風險層級特別高，不排除提高法律位階。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，現行徵才薪資揭露金額若拉高，如提高至五萬元以上，年輕勞工在求職時將能有更清楚的比較基準，也有助於求職者判斷哪些產業、職類具備較好的薪資條件。

戴國榮認為，徵才薪資揭露金額提高後，低薪產業勢必更難招募人才，缺工問題可能進一步浮現，反而會迫使產業正視薪資結構問題。他也指出，目前國內高科技、金融及電力燃氣等產業薪資相對偏高，其他產業薪資長期偏低，若透過揭露制度拉高薪資揭露金額，將有助於推動整體產業薪資向上調整。

戴國榮也提醒，許多產業正受到ＡＩ發展影響，部分企業可能因此減少用人。呼籲勞動部在提出相關政策指引時，應同步強化對勞工就業穩定與隱私權的保障，避免ＡＩ導入過程中造成勞動權益受損。

商品推薦