快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

聽新聞
0:00 / 0:00

財神來了！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落苗栗頭份

中央社／ 台北2025年12月26日電
大樂透頭獎1注中獎，在苗栗縣頭份市開出，獎金新台幣1億元。圖／本報資料照片
大樂透頭獎1注中獎，在苗栗縣頭份市開出，獎金新台幣1億元。圖／本報資料照片

大樂透第114117期今晚開獎。中獎號碼為07、05、17、30、14、09，特別號47；派彩結果，頭獎1注中獎，在苗栗縣頭份市開出，獎金新台幣1億元。

⭐2025總回顧

大樂透頭獎1注獨得，在苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓的泉鑫彩券行開出。

貳獎1注中獎，獎金138萬1741元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

頭獎 大樂透

延伸閱讀

男眼神呆滯苗栗街頭揮鐮刀傷人、闖超商攻擊店員 檢方聲請羈押獲准

苗栗男持刀街頭攻擊又闖超商騷擾店員 法院裁定羈押

苗栗持刀攻擊案 嫌犯遭檢方聲請羈押

苗栗87歲翁騎機車摔落水溝失聯 家屬尋獲送醫仍傷重離世

相關新聞

財神來了！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落苗栗頭份

大樂透第114117期今晚開獎。中獎號碼為07、05、17、30、14、09，特別號47；派彩結果，頭獎1注中獎，在苗栗...

防堵疫情再起！有條件廚餘養豬元旦上路 裁罰加重「首次違規罰20萬」

因應國內爆發非洲豬瘟，自後（2027）年起全面禁止廚餘養豬，但明年元旦起有一年落日轉型期，轉型期間採有條件使用廚餘養豬，...

全台冷吱吱！4縣市低溫特報 氣溫溜滑梯恐下探10度

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以...

多項勞動新制元旦上路 洪申翰：AI對勞權帶來前所未有挑戰、將擬指引

勞動部今天召開勞動新制上路記者會，重申保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向、十大新制，包括每月最低工資將調升...

為解缺工問題 海外攬才中心正式揭牌…洪申翰：明年推強迫勞動指引

為解決國內缺工問題，勞動部在菲律賓成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大延攬外國技術人力，增加移工新來源。勞動部長洪申翰表示，...

機捷A14站工程進入關鍵階段 配合桃機三航廈預計116年底同步啟用

桃園國際機場捷運機場第三航廈站（A14站）工程已進入月台及系統設備施工等關鍵階段。交通部鐵道局表示，相關工程正依行政院核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。