通勤族福音！嘉嘉南TPASS上線 999元無限搭公共運輸

涵蓋嘉義縣市及台南市公共運輸的「嘉嘉南999無限搭」定期票方案昨天上線，每天往返嘉南的通勤族直呼「太划算了，馬上要去辦！」；不過也有學生說「月票雖便宜，但通學公車班次有限，差異不大」。

嘉嘉南攜手推出「嘉義799」、「嘉嘉南999」TPASS定期票優惠方案，昨天上午在台南新營區民治市政中心舉辦啟動儀式，台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠合體，宣布嘉嘉南生活圈開啟公共運輸新時代。

翁章梁說，「999方案」對通勤族最有利，感謝黃偉哲協助推動，鼓勵民眾多利用大眾運輸。此方案在3縣市暢行無阻，造福民眾。黃敏惠也感謝台南市領頭推動，3縣市近1年持續追進度，排除困難，國家重視大眾運輸建設，交通平權是推動關鍵；方案上線後，不僅民眾省錢遊客也會增加，未來若能串聯高鐵、台鐵，嘉義發展更具潛力。

黃偉哲指出，9月15日推出「799大台南公車＋南嘉台鐵無限搭」，3個月銷量突破6千筆。此次「嘉嘉南999無限搭」上線，嘉義縣市跟台南同步推出「799嘉義公車＋南嘉台鐵無限搭」，提供更多通勤組合，台南作為嘉嘉南及南高屏生活圈交通樞紐，已有TPASS平台提供6種不同運具組合，是全國最多元縣市定期票方案，降低通勤成本。

台南交通局長王銘德說，「嘉嘉南999方案」服務範圍含大台南公車、嘉義縣市公車、幸福巴士及幸福小黃、嘉義公路客運、嘉市區公車、YouBike及台鐵北至嘉義大林站、南至台南中洲站並包含沙崙支線，提供完整點到點接駁服務。

「嘉義799無限搭方案」涵蓋嘉義縣市各類公車、幸福巴士、幸福小黃、YouBike及大台南跨境公車12條路線，含台灣好行33關子嶺線及61西濱快線，與嘉嘉南區域台鐵，方便民眾依需求選用不同方案。

台南市公共運輸處長劉佳峰指出，新營與嘉義火車站設置短期TPASS服務據點，提供購卡、加入會員、買方案及過卡一站式服務，即日起至明年1月5日，周一至周五中午12時至下午6時專人服務。首次使用只需依序完成「買空卡、加入會員、購買方案、過卡」4步驟，即可搭乘。

