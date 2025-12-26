防堵疫情再起！有條件廚餘養豬元旦上路 裁罰加重「首次違規罰20萬」

快訊

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
因應國內爆發非洲豬瘟，自後（2027）年起全面禁止廚餘養豬，但明年元旦起有一年落日轉型期，轉型期間採有條件使用廚餘養豬，並導入數位監控。記者黃仲裕／攝影
因應國內爆發非洲豬瘟，自後（2027）年起全面禁止廚餘養豬，但明年元旦起有一年落日轉型期，轉型期間採有條件使用廚餘養豬，並導入數位監控。為防堵疫情再起，非洲豬瘟中央災害應變中心今指出，將提高「動物傳染病防治條例」裁罰基準，從明年元旦起，首次違規裁罰鍰金額從新台幣5萬元提高至20萬元，第2次50萬元、第3次以上違規直接裁處最高罰鍰100萬元

⭐2025總回顧

農業部於今年10月22日公告全面禁止使用廚餘養豬，並將2026年訂為廚餘養豬轉型期；自明年元旦起，則改為有條件恢復廚餘養豬。依規定，欲繼續使用廚餘的養豬場，須在蒸煮設備加裝溫度計與即時監視系統，載運廚餘車輛亦須裝設GPS定位；可使用的廚餘來源僅限事業廚餘及物性廢渣禽畜下腳料，並須經地方政府同意及通過聯合稽查後。從2027年起將全面禁止廚餘養豬。而根據農業部最新統計，原先廚餘養豬場有421場，目前有282場申請明年恢復使用廚餘。

農業部防檢署組長林念農表示，因應明年為期一年的有條件恢復廚餘養豬新制，將於元旦發布最新的廚餘再利用公告。同時，為防堵非洲豬瘟等疫情風險，近日已同步調整「動物傳染病防治條例》裁罰基準；自元旦起，只要養豬場未裝設法規要求的數位監控設備、未確實執行廚餘蒸煮處理，或未取得主管機關核准，仍違規以廚餘餵豬者，第一次即裁罰20萬元、第二次加重為50萬元，第三次以上將直接處以最高100萬元罰鍰。

林念農指出，從明（27）日起，廚餘再利用檢核養豬場被查獲違規使用廚餘者，除依法裁罰外，同時也不核予廚餘轉型的飼料補助；若之前已申請飼料補助，又違規使用廚餘者，補助金額將予以追繳。

應變中心表示，今年底前仍維持廚餘養豬禁令，縣市政府持續進行查核，從10月22日迄今共查獲18場違規使用廚餘養豬。因應農曆春節即將到來，也將加強後市場稽查工作。

