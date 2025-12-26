快訊

534億賣掉公司…暖心老闆發74億送540名員工 有人當場退休

認罪了！「小英男孩」鄭亦麟收賄198萬「喬」台電 300萬元交保

台中親親戲院前嚴重車禍！休旅車迴轉後方騎士急閃避 男重摔命危送醫

今彩539第114312期開獎

中央社／ 台北26日電

今彩539第114312期開獎，中獎號碼01、20、27、36、10。3星彩中獎號碼434，4星彩中獎號碼5844。

⭐2025總回顧

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

延伸閱讀

花300元買大樂透 這位幸運兒抱走2.17億元頭獎

大樂透頭獎2.17億元一注獨得！獎落這縣市

今彩539第114296期開獎

幸運兒是你嗎？統一發票9-10月中獎清冊 他花38元買紅茶中千萬

相關新聞

全台冷吱吱！4縣市低溫特報 氣溫溜滑梯恐下探10度

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以...

多項勞動新制元旦上路 洪申翰：AI對勞權帶來前所未有挑戰、將擬指引

勞動部今天召開勞動新制上路記者會，重申保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向、十大新制，包括每月最低工資將調升...

為解缺工問題 海外攬才中心正式揭牌…洪申翰：明年推強迫勞動指引

為解決國內缺工問題，勞動部在菲律賓成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大延攬外國技術人力，增加移工新來源。勞動部長洪申翰表示，...

三總醫院營養部青蔥農藥殘留超標 院方：烹飪前會清洗、精進農藥篩檢

北市衛生局公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，三軍總醫院營養部「青蔥」不符規定，需依法下架，產品來源業者最高可處2億元罰鍰。對...

影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預...

機捷A14站工程進入關鍵階段 配合桃機三航廈預計116年底同步啟用

桃園國際機場捷運機場第三航廈站（A14站）工程已進入月台及系統設備施工等關鍵階段。交通部鐵道局表示，相關工程正依行政院核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。