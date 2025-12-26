快訊

機捷A14站工程進入關鍵階段 配合桃機三航廈預計116年底同步啟用

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
桃園機場捷運與桃園國際機場第3航廈站共構的A14站工程進入關鍵階段，交通部鐵道局26日公布A14站天花板預覽示意圖，以白色為主色調，設計與3航廈波浪起伏設計相呼應。交通部鐵道局提供
桃園機場捷運與桃園國際機場第3航廈站共構的A14站工程進入關鍵階段，交通部鐵道局26日公布A14站天花板預覽示意圖，以白色為主色調，設計與3航廈波浪起伏設計相呼應。交通部鐵道局提供

桃園國際機場捷運機場第三航廈站（A14站）工程已進入月台及系統設備施工等關鍵階段。交通部鐵道局表示，相關工程正依行政院核定計畫穩定推進，目標於116年底配合桃園國際機場第三航廈同步啟用，提升國門公共運輸服務量能。

⭐2025總回顧

鐵道局說明，95年機場捷運主線興建時，已確定機場第三航廈站(A14站)初期興建規模，以完成軌道月台層及預留穿堂層結構為原則(目前第一期車站主體結構)，後行政院於106年8月7日核定「機場捷運增設機場第三航廈站(A14)計畫」(以下稱本計畫)，配合三航廈細部設計成果賡續辦理後續工程，工程包括車站建築裝修、水電環控、電梯/電扶梯、新增出入口及其它結構體、以及核心機電系統工程、自動收費、行李處理及航班資訊系統等。

為配合桃園機場第三航廈整體建設推進，鐵道局委託桃園機場公司代辦A14站結構體，包含設施空間、通風井、逃生通道等之設計與施工，使捷運車站工程與航廈工程得以減少施工界面並提升工程整合效率。

目前A14站正進行連通B3月台層開孔作業及月台施工等要徑工項，並同步推動月台門及核心機電、電梯電扶梯、行包處理、自動收費、航班資訊等各系統設備，依預定期程進場施工。鐵道局北工分局副分局長王村竹表示，將持續加強工程進度與品質控管，確保各項工程如期完成。

鐵道局總工程司彭家德強調，未來A14站將配合桃機T3航廈啟用，持續優化旅運動線與服務設施，打造舒適、友善且符合國際旅運需求的車站空間，成為串聯航空與捷運系統的重要節點，提升整體機場公共運輸服務品質。

機場捷運 桃園機場 公共運輸 桃機 交通部

