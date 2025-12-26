為解缺工問題 海外攬才中心正式揭牌…洪申翰：明年推強迫勞動指引

為解決國內缺工問題，勞動部在菲律賓成立「跨國勞動力延攬中心」，擴大延攬外國技術人力，增加移工新來源。勞動部長洪申翰表示，該中心已正式揭牌，業者元旦起就能申請，按照程序走，不一定申請就會有。他也提到，預計明年初提出禁止強迫勞動指引，以協助台灣廠商正面迎戰國際要求。

「跨國勞動力延攬中心」的設立，目標是簡化聘僱流程、拓展移工來源，以回應產業長期面臨的缺工困境。洪申翰說，目前中心已完成掛牌，但因屬新計畫，相關經費需編列於明年的公務預算，在總預算尚未通過前，目前先以「任務編組」方式推動相關工作。

他表示，在現行法規授權下，勞動部仍會採取必要的因應措施，持續推動跨國延攬相關作業，以跨國勞動力延攬中心來說，明年元旦起，廠商可依程序進行申請，只是按照流程走，不見得「即申請即有」；若要完整落實政策設計，仍有賴總預算盡早完成審議並順利通過。

至於外界關注的印度移工來台進度，洪申翰表示，目前仍在與印方就實務操作與細節層面進行磋商。他表示，外界所看到的正式工作會議只是其中一環，會議之外，勞動部在外交部協助下，持續與印方進行多項密切溝通與協調。引進印度移工仍是勞動部明年推動跨國人力延攬的重要工作重點之一。

日前有立委稱美方施壓我國要求比照美國的「強迫勞動」標準，洪申翰昨表示，當台灣在國際供應鏈扮演更重要角色時，也同時面臨勞動法規及環境上的挑戰，預計明年初提出禁止強迫勞動指引，以協助廠商正面迎戰國際要求。

台大國發所副教授辛炳隆指出，跨國勞動力延攬中心在「供給端」其實不是問題。中心設於東南亞國家，當地確實有勞工願意來台工作，真正的關鍵在於「需求端」，也就是國內企業是否願意透過這個管道引進人力。

他分析，此次開放的產業包括旅宿業，以及碼頭操作機械設備等技術人力，但旅宿業目前已有其他引進人力的管道。例如，交通部觀光署可引進海外僑生，不僅不受最低基本工資規範，也無須繳納就業安定基金。在這樣的條件下，企業若已有成本更低的人力來源，自然不會選擇勞動部的延攬機制。若相關制度未同步調整，企業未必有誘因改走這條路。

至於防止強迫勞動的政策方向，辛炳隆認為，訂定相關指引確有其必要性。科技業因長期參與企業責任聯盟，對強迫勞動議題相對熟悉，反而是傳統產業較具挑戰性。許多中大型業者過去未遵循相關國際規範，仍將強迫勞動誤解為拘禁、奴役等極端情況，忽略強迫加班、限制自由等也屬於強迫勞動的樣態。

他說，指引雖然可以清楚界定何謂強迫勞動，並提供具體的檢核表與案例，協助企業理解與因應。但禁止強迫勞動的國際法令仍持續演變，未來美國及其他出口市場也可能提出更嚴格規範，指引的目的不僅是協助企業認識問題，更在於提醒業者，仍須主動掌握主要出口國的相關法令，否則即使有指引，也難以真正降低風險。

