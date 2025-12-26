多項勞動新制元旦上路 洪申翰：AI對勞權帶來前所未有挑戰、將擬指引

勞動部今天召開勞動新制上路記者會，重申保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工等五大面向、十大新制，包括每月最低工資將調升至29500元、每小時196元，預估247萬名勞工受惠，另外，育嬰留停可以日申請、強化請病假保障等等都受到重視。勞動部長洪申翰也提到，人工智慧（AI）快速滲透各行各業，對勞動環境與勞工權益帶來前所未有的挑戰，目前正研擬相關指引。

立法院日前三讀通過人工智慧基本法，洪申翰昨指出，人工智慧快速進入勞動環境，對工作型態、管理方式與勞動關係都帶來很大的衝擊，這些問題不能輕忽，勞工保障也不能缺席。勞動部已將「AI」列為未來勞動治理政策重點之一，將透過指引、管理機制，甚至不排除以法規方式因應，逐步補上制度缺口。

洪申翰表示，目前內部正在研擬相關AI勞動指引草，也與數發部等部門跨部會對接整合，並與業界進行風險意識座談，讓未來企業與產業在面對風險時，能有派得上用場的治理指引。相關治理隨著隨著技術與應用演進，採取滾動式調整。

至於外界關切指引是否僅止於行政指導、法律位階不足的疑慮，洪申翰回應，勞動部並不預設「只能是指引」。若未來發現某些AI風險層級特別高，有必要透過法規處理，也不排除提高法律位階的可能性。勞動部強調，目前確實會先設定指引，但未來也會視應用風險的樣態發展，滾動而謹慎地評估，有沒有需要提高到法規的層次來應對。

除了持續調升最低工資外，勞動部也規畫修正《就業服務法》，調整現行薪資揭露制度。原本規定月薪未達新台幣4萬元不得以「面議」標示，未來將改以「最低工資倍數」作為揭露門檻，藉此進一步提升薪資透明度。

勞動部長洪申翰表示，相關倍數仍在研議中，可能是5萬元，或是基本工資的一定倍數，但具體數字仍須評估整體勞動市場與薪資結構後再行決定，以符合當前就業與產業發展的實際需求。

全國產業總工會理事長戴國榮肯定薪資揭露制度朝向調整方向。他指出，若將現行4萬元門檻拉高，例如提高至5萬元以上，年輕勞工在求職時將能有更清楚的比較基準，薪資資訊透明，也有助於求職者判斷哪些產業、職類具備較好的薪資條件。

戴國榮認為，薪資門檻提高後，低薪產業勢必更難招募人才，缺工問題可能進一步浮現，反而會迫使產業正視薪資結構問題。他也指出，目前國內高科技、金融及電力燃氣等產業薪資相對偏高，其他產業薪資長期偏低，若透過揭露制度拉高薪資門檻，將有助於推動整體產業薪資向上調整。

此外，戴國榮也提醒，許多產業正受到AI發展影響，部分企業可能因此減少用人。他呼籲，勞動部在提出相關政策指引時，應同步強化對勞工就業穩定與隱私權的保障，避免AI導入過程中造成勞動權益受損。

他說，AI指引不宜流於概括或原則性宣示，而應具體說明企業如何進行人力調整、員工轉職與技能培訓，並搭配政策誘因，協助企業在減少低階人力需求的同時，引導現職勞工轉向較高技能的工作，讓產業轉型與勞工保障能同步前進。

洪申翰去年11月擔任勞動部長，至今已屆滿一年，他表示，除已推動多項新制上路，過去一年在立法院推進的多項修法也已有實質進展，目前也有多項在準備研擬中，就是要讓勞工權益在快速變動的社會與產業環境中，仍能獲得保障。

《職業安全衛生法》今年下半年已大幅修正，洪申翰表示，預計明年4至5月正式上路，屆時還有相關配套得逐一完成，他也提到，《外送專法》已在立法院完成委員會審查，正等待朝野協商；而《勞工保險條例》有關最終責任與撥補入法，也有機會在本會期完成二、三讀。

此外，勞動部日前已預告《就業保險法》修正草案，除了將「育嬰留職停薪津貼六加一」正式入法，也一併回應長期以來各界期待，擴大就業保險的保障範圍。

商品推薦