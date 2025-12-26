北回之巔-微笑南灣計畫 觀光署推軟體先行策略

快訊

中央社／ 台北26日電

觀光署今天召開「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」諮詢會，署長陳玉秀說，啟動「軟體先行」策略，整合跨部會資源，梳理獨有山海故事，打造深入在地、引人再訪的體驗。

迎接全球深度旅遊趨勢，交通部觀光署針對「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」召開諮詢會議，集結內政部、文化部、農業部代表及多名產業界專家與會。

觀光署發布新聞稿指出，台灣擁有許多世界級「隱藏版」資產，這次計畫將打造足以與世界對話的台灣旅遊新特色，以「北回之巔」（23.5度的綠色奇蹟）為例，北回歸線穿過全球多是沙漠，唯獨台灣是綠意盎然的森林，且從海拔0公尺到3952公尺的劇烈地形變化，孕育出豐富多元的生態及文化。

觀光署表示，此計畫將串聯嘉義阿里山、玉山至花東縱谷，民眾可以搭乘林鐵體驗從都市到高山的垂直景觀奇蹟，或在花東縱谷體驗全球罕見的「歐亞板塊交界」地質奇觀，這是一條能讓世界驚豔的「朝聖之路」。

至於「微笑南灣」（熱情的南方藍海），觀光署說明，將聚焦南台灣的療癒力量，除了陽光與沙灘，更將重現雲嘉南300年的鹽業歷史，深化鹽文化觀光的內涵，並整合大鵬灣、恆春半島澎湖與綠島資源，推動遊艇、潛水與夜間觀光，未來的南部海岸，將是適合全家大小放慢腳步的「樂活天堂」。

觀光署指出，過去民眾常覺得台灣景點分散、缺乏整合，此次計畫將打破過去單打獨鬥的局面，觀光署將扮演跨域整合平台，匯聚各部會能量組成「觀光國家隊」，將持續與內政部、文化部、農業部等單位緊密溝通與合作，透過跨部會的資源串聯，將原本點狀的景區串聯成線，讓民眾在旅途中享受更順暢的交通接駁與更豐富的文化解說，體驗具備完整故事性的深度遊程。

與會的多名產業界專家肯定陳玉秀推動「質感升級」的方向。專家建議，現在旅客要的是「體驗」而非單純的「建設」，應優先改善多語環境、接駁服務與遊程設計，讓軟體服務更有溫度。

針對未來的旅遊體驗，陳玉秀強調，先要感動自己，才能感動別人。她提到，觀光署未來在軟實力的行程規劃上，將採取「分眾分客群」策略，針對不同族群需求提供多元化的旅遊選擇，透過精準的內容設計，讓每一名旅客都能找到適合自己的遊程，創造屬於自己的獨特旅遊價值。

觀光署指出，目前全台已有6個風景區取得「綠色旅遊目的地（GD）」認證，並奪下7個「全球百大故事獎」，將持續以「軟體先行」策略，而「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」目標在民國118年全面展現具體成果，讓「台灣獨特之美」成為國際旅客一來再來的理由。

