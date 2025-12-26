重新設計包裝！烏魚排變隨手即食包 農業部協助小農產品升級

快訊

中央社／ 台北26日電
「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫成果發表會」26日起一連2天在台北登場，台南七股「冠騰海產」參與發表，第3代負責人返鄉開創新產品並建立自有品牌，設計具高蛋白營養的烏魚排隨手即食包，包裝設計也不忘營造具個性的品牌形象。圖／中央社
「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫成果發表會」26日起一連2天在台北登場，台南七股「冠騰海產」參與發表，第3代負責人返鄉開創新產品並建立自有品牌，設計具高蛋白營養的烏魚排隨手即食包，包裝設計也不忘營造具個性的品牌形象。圖／中央社

台灣有許多優質小農產品，因缺乏行銷，通路有限，農業部委託台灣設計研究院，重新設計包裝，建立品牌並提升價值，例如台南一處養殖場的烏魚排變成隨手即食包，頗具特色。

農業部今天與台灣設計研究院，在松山文創園區舉辦「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫成果發表會」。

農業部表示，面對消費市場結構快速轉變與電商通路興起，小農的農產品除了須具備穩定品質，更需透過品牌策略與包裝設計，清楚傳達產地價值與產品特色，透過設計顧問陪伴、品牌定位梳理與市場導向輔導，可協助農民與初級加工業者強化品牌識別度，提升產品於電商及實體通路的市場競爭力。

台南七股「冠騰海產」經營烏魚、虱目魚養殖已3代，原本是將漁獲送到傳統市場銷售，第3代姐弟檔返鄉投入養殖後，體會到品質與環境的重要，決定採取不用抗生素的友善養殖，並發現要擴大市場，不能再只靠傳統方式一對一販售，一定要建立自有品牌，並走向更多通路。

經過與專家溝通討論後，決定推出可即食且具高蛋白的烏魚排新加工產品，讓永續養殖理念更貼近現代消費需求，並以隨手包方式，方便攜帶，產品識別設計，利用養殖業防水青蛙裝元素，強化品牌記憶度，營造具有個性的品牌形象。

來自彰化田尾的「八號曲辰工作室」，也是青年返鄉從農，運用自身教育專業背景，結合專業植栽技術與綠植教育，發展環保永續兼具生活美學與陪伴感的植栽商品。

新竹關西Berrimatch，為科技業青年返鄉從農，專注草莓栽培與加工，透過歐式風格的品牌與包裝設計強化產品辨識度，其草莓果醬並以風味品質獲得國際評鑑肯定。

花蓮新城「振羽有雞農場」從源頭落實有機飼養與友善放牧，高品質農產品結合高級感包裝設計，再透過品牌化呈現，讓消費者更容易理解其對食安與土地的堅持，並提升農產品價值。

農業部表示，未來將持續結合設計專業與市場需求，協助農業產業鏈升級，推動農產品由「賣生鮮」加值為「賣品牌、賣價值」，讓更多具特色與理念的農產業者站上市場舞台，促進農業永續發展與地方經濟活絡。

農業部26日與台灣設計研究院在台北松山文創園區舉辦「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫成果發表會」，引領與會者從視覺、味覺到品牌故事層面，完整感受台灣農產的創新能量。農業部提供／中央社
農業部26日與台灣設計研究院在台北松山文創園區舉辦「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫成果發表會」，引領與會者從視覺、味覺到品牌故事層面，完整感受台灣農產的創新能量。農業部提供／中央社

品牌 設計 農產品 農業部 傳統市場 虱目魚

