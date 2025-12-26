快訊

薪資透明化、中高齡就業 洪申翰揭未來工作重點：盼制度跟上外在環境

中央社／ 台北26日電
勞動部長洪申翰。記者蘇健忠／攝影
勞動部今天宣導最低工資調升等115年新制，部長洪申翰表示，盼讓勞動制度可跟上快速變動的外在環境，未來將大力推動中高齡、婦女就業以及薪資透明化等。

⭐2025總回顧

勞動部舉辦「保薪資、顧家庭、助勞權、防職災、解缺工」記者會，宣導明年將上路的新制，包含最低工資月薪調升為新台幣2萬9500元、時薪196元；勞工可以「日」請育嬰留停及勞工請病假未逾10天不得有不利處分等。

洪申翰指出，除了115年新上路的新制外，另也包含職安法修法後續草案訂定以及外送專法目前正在立法院審議中，這些政策推動目的是希望讓勞動制度跟上快速變動的外在環境，讓勞工權益可好好被對待及保障。

洪申翰提到，勞動部已經盤點未來勞動挑戰，包含缺工及少子女化、薪資提升、職場安全及風險管理、國際貿易的因應以及新科技帶來勞動關係的變化等。

洪申翰說，缺工雖然讓失業率處於歷史低點，但也讓產業有人力憂慮，整體社會都關注缺工與少子女化議題，包含讓職場更友善、彈性，如何讓職場提供勞工需要的彈性，這是未來重要課題。

洪申翰並說，後續會大力推動中高齡就業及提高二度就業婦女就業率，其中，中高齡就業目前正檢討近3年的成效，並將提出新的3年計畫，以呼應現在人口結構問題。

薪資提升部分，洪申翰說，目前整體經濟環境不錯、經濟成長率屢創新高，但社會分配議題也受關注，會努力在調升最低工資時給低薪勞工更多所得及經濟安全保障，其次是推動薪資透明化，目前正研擬職缺面議薪資揭露門檻調整，盼讓低薪不利就業狀況可進一步化解。

至於職場安全及風險管理，洪申翰表示，職安法修法對準職場霸凌，明年有相對應法制規範可進行職場霸凌防治，目前勞動部職災減災計畫第1階段已經公布營造業，後續會針對其他製造業、資源比較缺乏的中小企業做政策公布。

洪申翰指出，台灣必須接軌國際標準，不只是關稅因應，也包含強迫勞動、公平招募等議題，當台灣在國際供應鏈扮演更多角色時，對於接軌國際要求責任更大，期待也更深，這是在勞動法規及勞動環境上的挑戰。

至於新科技帶來勞動關係的變化，洪申翰表示，包含外送平台產業透過演算法來進行指揮，新樣態帶來勞動環境的改變，以及AI帶來挑戰也不容輕忽。

洪申翰表示，這5個挑戰是未來工作重點，包含職安法子法訂定、強迫勞動指引訂定及輔導，現行法規檢討等，盼透過外送專法讓14萬、15萬名外送員多一些保障以及AI基本法已三讀通過，目前也正密切處理手上相對應指引。

洪申翰 職場霸凌 薪資 勞動部 中高齡 最低工資

