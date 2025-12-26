快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

何時訪陸？鄭麗文盼落在這時間點 坦言要去就要見習近平

審計部揭高達48處淨水廠未測戴奧辛 台水公司回應了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台水公司表示向來高度重視民眾飲水安全，於審計部查核建議納入戴奧辛後，即主動精進管理作為於114年起採取更嚴格標準，擴大盤查後納入102處淨水場。示意圖/本報資料照片
台水公司表示向來高度重視民眾飲水安全，於審計部查核建議納入戴奧辛後，即主動精進管理作為於114年起採取更嚴格標準，擴大盤查後納入102處淨水場。示意圖/本報資料照片

媒體報導台灣自來水公司共有48處淨水廠未做戴奧辛檢測，經審計部要求檢討。對此，台水公司26日表示，該公司向來高度重視民眾飲水安全，於審計部查核建議納入戴奧辛後，即主動精進管理作為於114年起採取更嚴格標準，擴大盤查後納入102處淨水場進行戴奧辛檢驗，檢測結果均符合飲用水水質標準，水質安全無虞，請民眾安心。

⭐2025總回顧

台水公司指出，依環境部「飲用水水質標準」規定，淨水場周邊5公里範圍內若設有廢棄物焚化爐、火葬場等大型污染源，須定期辦理戴奧辛檢驗。惟考量環境條件及污染型態可能隨時間變動，台水公司於今年採取更嚴謹作法，從被動接獲通知改為主動；除依法規要求外並自行擴大盤查範圍，從寬認定潛在風險場站，全面強化水質把關。

經台水公司從寬認定後，包含焚化爐、煉鋼業電弧爐、鋼鐵業燒結爐及殯儀館火葬場周邊之102處淨水場，全數擴大納入戴奧辛檢驗。檢測作業均委由專業之第三方檢驗機構辦理，檢測結果顯示戴奧辛含量均低於飲用水水質標準限值，供水品質安全無虞。台水公司亦精進內部管理制度，已將戴奧辛委外檢驗機制正式納入「水質檢驗規範」，透過制度化、常態化作業，持續提升水質監控強度與透明度。

台水公司強調，飲用水安全為公司最重要之核心任務，未來將持續依環境部相關法規規定，定期盤查淨水廠周邊環境狀況，滾動式檢討水質檢驗項目及頻率，並精進水質管理與檢測機制，以確保全國民眾飲用水安全與健康。

戴奧辛 台水 廢棄物

延伸閱讀

日月潭水力發電排砂減淤積 台電：水質符合標準

基隆河八堵抽水站因白色泡沫二度停抽 水質合格今晚恢復抽水

不明泡沫距八堵抽水站1.3公里 台水：未進入基隆河主流

暖暖溪冒白色泡沫 台水緊急停止自基隆河取水

相關新聞

全台冷吱吱！4縣市低溫特報 氣溫溜滑梯恐下探10度

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以...

影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預...

冷氣團發威 玉山北峰下午再度降雪 目前持續中

大陸冷氣團發威，今天多處3000公尺以上高山降雪、下冰霰或結冰，玉山今天二度降瑞雪。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時...

新北聯合中央推「AI寵物認養媒合系統」精準媒合心中理想的毛寶貝

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處攜手數位發展部，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合...

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，首次記錄到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。