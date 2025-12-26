審計部揭高達48處淨水廠未測戴奧辛 台水公司回應了

媒體報導台灣自來水公司共有48處淨水廠未做戴奧辛檢測，經審計部要求檢討。對此，台水公司26日表示，該公司向來高度重視民眾飲水安全，於審計部查核建議納入戴奧辛後，即主動精進管理作為於114年起採取更嚴格標準，擴大盤查後納入102處淨水場進行戴奧辛檢驗，檢測結果均符合飲用水水質標準，水質安全無虞，請民眾安心。

台水公司指出，依環境部「飲用水水質標準」規定，淨水場周邊5公里範圍內若設有廢棄物焚化爐、火葬場等大型污染源，須定期辦理戴奧辛檢驗。惟考量環境條件及污染型態可能隨時間變動，台水公司於今年採取更嚴謹作法，從被動接獲通知改為主動；除依法規要求外並自行擴大盤查範圍，從寬認定潛在風險場站，全面強化水質把關。

經台水公司從寬認定後，包含焚化爐、煉鋼業電弧爐、鋼鐵業燒結爐及殯儀館火葬場周邊之102處淨水場，全數擴大納入戴奧辛檢驗。檢測作業均委由專業之第三方檢驗機構辦理，檢測結果顯示戴奧辛含量均低於飲用水水質標準限值，供水品質安全無虞。台水公司亦精進內部管理制度，已將戴奧辛委外檢驗機制正式納入「水質檢驗規範」，透過制度化、常態化作業，持續提升水質監控強度與透明度。

台水公司強調，飲用水安全為公司最重要之核心任務，未來將持續依環境部相關法規規定，定期盤查淨水廠周邊環境狀況，滾動式檢討水質檢驗項目及頻率，並精進水質管理與檢測機制，以確保全國民眾飲用水安全與健康。

