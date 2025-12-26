快訊

全台冷吱吱！4縣市低溫特報 氣溫溜滑梯恐下探10度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。記者林伯東／攝影
受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。記者林伯東／攝影

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

氣象署也針對新北市、桃園市、宜蘭縣發布「橙色燈號」(非常寒冷)，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，金門縣則是「黃色燈號」(寒冷)，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，民眾外出要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

【中央社／台北26日電】

氣象署表示，大陸冷氣團影響，今天下午至明天上午，新北市、桃園市等4縣市可能局部出現攝氏10度以下低溫；明天桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，西半部山區零星降雨。

交通部中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天大陸冷氣團減弱，下一波東北季風預計在30日增強，將持續影響至明年1月2日。

蔡伊其表示，明天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星降雨，清晨中部以北地區也可能出現零星飄雨的機會。

隨著28日、29日水氣減少，蔡伊其表示，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、大台北山區有雨，台東、恆春半島有零星降雨。他提醒，28日宜蘭地區留意可能出現局部較大雨勢。

蔡伊其指出，30日後桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，受大陸冷氣團影響，氣象署已針對新北市、桃園市、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報，今天下午至明天上午局部地區可能出現持續10度左右或以下的低溫。

蔡伊其表示，明天清晨各地仍偏冷，低溫約12到16度，白天高溫回升，北部、宜花約18到20度，中南部、台東22到25度。

蔡伊其指出，28日、29日中部以北低溫12到14度，南部地區15、16度，而北部高溫回到23、24度，中南部26、27度。他提到，30日後因冷空氣強度不大，主要是北部高溫受影響，約降到21、22度，中南部較無直接影響。

今天玉山北峰等部分高山降下白雪，蔡伊其表示，部分高山今晚還是有機會降雪，明天降雨轉為零星，預估中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上高山，仍有零星降雪的機會。

中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。圖／中央氣象署提供
中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。圖／中央氣象署提供

