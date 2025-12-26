快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

200元送溫暖年夜飯 小樹生活攜手勵馨基金會為婦幼點亮團圓希望

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛心年菜歲末傳愛，用信用卡或小樹點數參與捐助，將日常累積的點數轉化為實質幫助。圖／小樹生活提供
愛心年菜歲末傳愛，用信用卡或小樹點數參與捐助，將日常累積的點數轉化為實質幫助。圖／小樹生活提供

年節象徵團圓與共享天倫，然而對因家庭因素暫時無法返家的婦女與孩子而言，一頓溫暖的年夜飯格外珍貴。小樹生活延續多年公益行動，今年再度攜手勵馨基金會，推出「愛心年菜，歲末傳愛」公益募集計畫，號召社會大眾以每份200元的捐助金額，為全台16個安置家園及社區婦幼家庭送上充滿關懷的年夜飯，讓溫暖在歲末年終持續傳遞。

⭐2025總回顧

長期投入公益的小樹生活，持續推動「讓點數發揮影響力」的公益模式，民眾可透過信用卡或小樹點數參與捐助，將日常累積的點數轉化為實際資源。「愛心年菜，歲末傳愛」募集平台同步公開即時進度，讓捐助流程更透明，提升公益參與的信任感與行動力。

根據小樹生活統計，過去兩年間已有近萬名會員透過點數捐助方式參與公益，將善意實際送進有需要的家庭，不僅減輕照顧壓力，也讓更多婦女與孩子能在安心與關懷中迎接新年。

「愛心年菜，歲末傳愛」公益募集活動自即日起展開，將持續至2026年1月31日，誠摯邀請社會大眾一同響應，以小小行動累積大大力量，為婦幼家庭增添更多年節的愛與希望。

「愛心年菜，歲末傳愛」立即參與：https://treebuy.com/charity_donation_2025

公益 愛心 年菜 年夜飯

相關新聞

全台冷吱吱！4縣市低溫特報 氣溫溜滑梯恐下探10度

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署表示，今天下午至明天，局部地區有持續10度左右或以...

影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預...

冷氣團發威 玉山北峰下午再度降雪 目前持續中

大陸冷氣團發威，今天多處3000公尺以上高山降雪、下冰霰或結冰，玉山今天二度降瑞雪。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時...

新北聯合中央推「AI寵物認養媒合系統」精準媒合心中理想的毛寶貝

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處攜手數位發展部，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合...

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，首次記錄到...

