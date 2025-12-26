聽新聞
200元送溫暖年夜飯 小樹生活攜手勵馨基金會為婦幼點亮團圓希望
年節象徵團圓與共享天倫，然而對因家庭因素暫時無法返家的婦女與孩子而言，一頓溫暖的年夜飯格外珍貴。小樹生活延續多年公益行動，今年再度攜手勵馨基金會，推出「愛心年菜，歲末傳愛」公益募集計畫，號召社會大眾以每份200元的捐助金額，為全台16個安置家園及社區婦幼家庭送上充滿關懷的年夜飯，讓溫暖在歲末年終持續傳遞。
長期投入公益的小樹生活，持續推動「讓點數發揮影響力」的公益模式，民眾可透過信用卡或小樹點數參與捐助，將日常累積的點數轉化為實際資源。「愛心年菜，歲末傳愛」募集平台同步公開即時進度，讓捐助流程更透明，提升公益參與的信任感與行動力。
根據小樹生活統計，過去兩年間已有近萬名會員透過點數捐助方式參與公益，將善意實際送進有需要的家庭，不僅減輕照顧壓力，也讓更多婦女與孩子能在安心與關懷中迎接新年。
「愛心年菜，歲末傳愛」公益募集活動自即日起展開，將持續至2026年1月31日，誠摯邀請社會大眾一同響應，以小小行動累積大大力量，為婦幼家庭增添更多年節的愛與希望。
「愛心年菜，歲末傳愛」立即參與：https://treebuy.com/charity_donation_2025
