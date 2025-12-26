「拒絕毒蘋果、遠離蟲蟲危機」惟生基金會推新書 守護孩子第一道防線

致力傳播醫學普及知識的惟生醫學文教基金會，於耶誕節前發表「健康寶貝一讀樂趣系列新書」，包括《蟲蟲危機大作戰—登革熱》、《好想吃冰淇淋—腸病毒》、《快樂值得等待—成癮》、《白雪公主的毒蘋果—毒品》，希望能守護下一代的健康。

惟生基金會董事長林鶴雄醫師回顧，惟生醫學文教基金會自1997年成立以來，始終致力於將艱深的醫學知識轉化為大眾能理解、能落實的健康教育，透過幼兒園繪本贈送、健康講座，如「美麗人生」系列、醫學影集製作等多元方式，持續推廣「預防勝於治療」的理念。一路走來，他由衷感謝各界長期支持與鞭策，未來將持續深耕預防醫學與健康教育。

12月22日的新書發表會中，孩子喜愛的健康小夥伴Vita元氣寶寶活潑登場，以童趣十足的方式，帶領現場大小朋友認識惟生基金會多年來的努力與成果。隨後多位貴賓接續致詞，從不同角度呼應同一個核心精神：真正的健康，必須從最早、最小的地方開始建立。

法務部前部長蔡清祥在致詞中說，肯定惟生基金會多年來持續出版「健康寶貝幼兒繪本」，至今已累積31集，深受家長與教育界好評。尤其四本新書中，《白雪公主的毒蘋果—毒品》巧妙運用童話意象，提醒孩子不要輕易接受來路不明、外表誘人的糖果，因為其中可能隱藏毒品的危險。他語重心長地指出，反毒教育必須向下扎根，從小建立警覺，才能真正守護下一代。

教育部前常務次長周燦德則從教育哲學角度指出，惟生基金會長年實踐的是最扎實的生命教育，將醫師的專業之愛，轉化為全民都能理解與實踐的預防醫學教育。他回顧基金會30多年來，從電視影集《找回身體的愛》，到3D動畫《元氣寶寶Vita》，再到超過30本幼兒健康繪本，形容惟生不只是「醫在未病」的典範，更是孩子健康成長的重要守護者。

中華民國聽力師公會全聯會理事長葉文英也感謝惟生基金會長期關注聽損族群，不僅透過講座與即時聽打協助家長掌握最新醫療資訊，更安排舞台表演機會，讓聽損孩子能自信展現自己、被社會看見。

惟生醫學文教基金會執行長歐淑媛介紹今年推出的四本新書，分別為《蟲蟲危機大作戰—登革熱》、《好想吃冰淇淋—腸病毒》、《快樂值得等待—成癮》、《白雪公主的毒蘋果—毒品》。

她指出，登革熱與腸病毒年年隨著濕熱氣候威脅幼兒健康，預防必須從家庭衛生與生活習慣做起；而「成癮」不僅是毒品問題，也包括對3C產品的依賴，呼籲家長以身作則，別再用「3C奶嘴」取代陪伴與溝通。至於毒品，她直言現今常被偽裝成糖果、巧克力，對孩子的腦部與身心傷害極大，「拒絕毒品進入孩子的世界，是每一位大人責無旁貸的責任。」

歐淑媛說，從一頁頁繪本開始，惟生醫學文教基金會用最貼近孩子的方式，談最嚴肅的健康議題；用故事與圖像，為下一代築起一道看不見卻關鍵的防線。

活動中也向一路同行的夥伴致上誠摯謝意。尤其是一連串音樂饗宴，讓會場洋溢溫暖與感動。台北市立啟聰學校、愛麗絲合唱團、懷中非營利幼兒園，以及國立台灣大學醫學院附設醫院附設台北市私立員工子女幼兒園輪番演出，孩子們以歌聲與肢體展現自信與純真，唱出健康、勇氣與希望，和對「健康平權」的期待。

值得一提的是，本次活動全程提供手語翻譯與同步聽打服務，讓聽損朋友也能無礙參與。主持人葉樹姍溫潤而專業的主持風格，為整場活動增添深厚的人文底蘊。本次活動獲中油公司大力贊助，林佳瑾女士慷慨捐款及協助活動規劃。 惟生醫學文教基金會溫馨發表「114年健康寶貝－讀樂趣」新書，愛麗絲合唱團等多個合唱團到場助陣。圖／讀者提供 惟生醫學文教基金會發表新書，主持人葉樹姍（左一）邀請惟生基金會董事長林鶴雄（中）、執行長歐淑媛致詞。圖／讀者提供

