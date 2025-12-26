快訊

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

憲法法庭恢復運作 卓榮泰：副署停砍年金法案同時聲請釋憲

被指是家寧幕後黑手 炎亞綸認了「我很賭爛」揭Andy指控內幕

三總醫院營養部青蔥農藥殘留超標 院方：烹飪前會清洗、精進農藥篩檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市衛生局抽驗「三軍總醫院營養部」的青蔥，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「三軍總醫院營養部」的青蔥，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，三軍總醫院營養部「青蔥」不符規定，需依法下架，產品來源業者最高可處2億元罰鍰。對此，三總醫院下午發布新聞稿指出，院方高度重視食安，烹飪前均完成清洗等處理，本次抽驗樣品為尚未清洗的生鮮青蔥原料，是源頭食材，並非實際供應給病患及員工的餐點，院方已規畫將產銷履歷蔬菜納入採購條件，提升食安。

⭐2025總回顧

三總醫院指出，台北市衛生局於114年11月間至該院進行蔬菜農藥殘留抽驗，本次抽驗樣品為尚未清洗之生鮮青蔥原料，檢出結果屬於食材源頭端之農藥殘留情形，並非實際供應病患或員工食用之成品餐點，且院方對食品安全高度重視，所有蔬菜食材於烹飪前，均須依標準作業流程完成充分清洗及殺菁處理。

三總醫院指出，相關研究顯示，經適當清洗與加熱處理後，可有效降低蔬菜中農藥殘留，使其落於人體可容許之安全範圍內，以確保用餐安全。除前述標準作業流程外，該院營養部建置完善之自主管理機制，平時即落實每週農藥快速篩檢、每月委外質譜化學快檢之雙重把關作業，一經發現不符規定之食材，立即下架並停止使用。

因食材被驗出農藥殘留，三總醫院依合約規定，對供應廠商進行處置，並持續要求強化源頭管理。院方指出，已規劃將產銷履歷蔬菜納入採購條件，並持續精進農藥篩檢與清洗流程稽核，提升整體食材安全管理效能，食品安全是醫療機構不可妥協的責任，未來仍將秉持嚴謹態度，從源頭、流程到成品全面把關，確保病患及同仁飲食安全無虞。

食材 農藥殘留 抽驗 衛生局

延伸閱讀

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 三軍總醫院營養部、同學の店上榜

菜金菜土青蔥大跌價 彰化蔥農開放自採每台斤10元

北車、中山站爆攻擊案！嫌犯疑畏罪墜樓 醫院證實19時42分宣告死亡

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 錢都日式涮涮鍋上榜

相關新聞

影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預...

冷氣團發威 玉山北峰下午再度降雪 目前持續中

大陸冷氣團發威，今天多處3000公尺以上高山降雪、下冰霰或結冰，玉山今天二度降瑞雪。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時...

新北聯合中央推「AI寵物認養媒合系統」精準媒合心中理想的毛寶貝

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處攜手數位發展部，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合...

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，首次記錄到...

影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分

雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。