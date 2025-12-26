三總醫院營養部青蔥農藥殘留超標 院方：烹飪前會清洗、精進農藥篩檢

北市衛生局公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，三軍總醫院營養部「青蔥」不符規定，需依法下架，產品來源業者最高可處2億元罰鍰。對此，三總醫院下午發布新聞稿指出，院方高度重視食安，烹飪前均完成清洗等處理，本次抽驗樣品為尚未清洗的生鮮青蔥原料，是源頭食材，並非實際供應給病患及員工的餐點，院方已規畫將產銷履歷蔬菜納入採購條件，提升食安。

三總醫院指出，台北市衛生局於114年11月間至該院進行蔬菜農藥殘留抽驗，本次抽驗樣品為尚未清洗之生鮮青蔥原料，檢出結果屬於食材源頭端之農藥殘留情形，並非實際供應病患或員工食用之成品餐點，且院方對食品安全高度重視，所有蔬菜食材於烹飪前，均須依標準作業流程完成充分清洗及殺菁處理。

三總醫院指出，相關研究顯示，經適當清洗與加熱處理後，可有效降低蔬菜中農藥殘留，使其落於人體可容許之安全範圍內，以確保用餐安全。除前述標準作業流程外，該院營養部建置完善之自主管理機制，平時即落實每週農藥快速篩檢、每月委外質譜化學快檢之雙重把關作業，一經發現不符規定之食材，立即下架並停止使用。

因食材被驗出農藥殘留，三總醫院依合約規定，對供應廠商進行處置，並持續要求強化源頭管理。院方指出，已規劃將產銷履歷蔬菜納入採購條件，並持續精進農藥篩檢與清洗流程稽核，提升整體食材安全管理效能，食品安全是醫療機構不可妥協的責任，未來仍將秉持嚴謹態度，從源頭、流程到成品全面把關，確保病患及同仁飲食安全無虞。

