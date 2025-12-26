日本讀者票選第一名作品《嫌疑犯X的獻身》 臺灣改編舞台劇12/26-12/28臺北國家戲劇院盛大首演

快訊

《嫌疑犯X的獻身》被百萬讀者票選東野圭吾最愛作品

日本推理大師東野圭吾迎來出道40週年，其代表作《嫌疑犯X的獻身》在近期由日本出版社文藝春秋舉辦的讀者票選中，榮登「最受喜愛作品」第一名。該作全球累計銷量突破一億冊，被譽為東野圭吾筆下「最深情、也最殘酷」的推理經典。如今，《嫌疑犯X的獻身》首度以舞台劇形式登上臺灣，將於12月26日至28日於臺北國家戲劇院盛大首演，備受劇迷與書迷關注。此次舞台劇改編版本劇本，在東野圭吾監修下完成劇本，並由臺灣製作團隊笨鳥工作室、udnFunLife 聯合數位文創與莎妹工作室忠實呈現小說的情感核心與推理張力，讓原著能在劇場舞台上展現小說的韻味。

莫子儀突破形象 以極端內斂的演技詮釋石神哲哉

在劇中飾演天才數學老師石神哲哉的莫子儀，為貼近角色設定，不惜顛覆既有形象，以不修邊幅的絡腮鬍造型登場，展現沉浸於數學與邏輯世界、對外毫不在意的角色狀態。莫子儀以高度節制且層次豐富的表演，刻畫石神為了愛而走向極端的心理轉折，將角色內心的孤獨、奉獻與矛盾推向極致。舞台上，莫子儀與飾演物理學家湯川學的葉文豪，以及飾演草薙警探的高英軒正面交鋒，透過一來一往的理性辯證與心理攻防，鋪陳出一場關於「完美犯罪」與「無解之愛」的深刻對話，只為守護心中想守護的人。

集結臺灣劇場一線創作團隊 細節高度還原 形塑2000年代日本氛圍

為完整呈現原著世界觀與人物情感層次，本次製作集結臺灣劇場界堅強創作陣容，由導演兼編劇吳維緯領軍，攜手音樂設計卓士堯、影像設計王奕盛、舞台設計謝均安、燈光設計賴科竹、服裝造型設計謝建國、道具統籌林育全等人，共同打造高度還原小說時代背景的世界。製作團隊透過舞台、燈光、造型、影像、聲音與道具的精密設計，引領觀眾回到2000年代初期的日本，創造專屬於舞台劇版本的獨特劇場語彙與魔幻氛圍。

臺北場本週末登場 票房熱銷完售倒數

由莫子儀、葉文豪、梅若穎、高英軒、黃云歆、周明宇、杜思慧、許懷民、謝孟庭、何冠儀共10位演員共同演出的《嫌疑犯Ｘ的獻身》舞台劇，臺北場將於本周末在國家戲劇院首演，目前臺北場剩餘票數不多，明年更將前往臺中、高雄巡迴演出，有興趣的觀眾敬請把握機會，購票請洽OPENTIX售票系統

【全臺演出場次】

臺北 ｜2025.12.26-12.28 國家戲劇院

高雄 ｜2026.03.20–03.22 衛武營歌劇院

臺中 ｜2026.04.03–04.05 國家歌劇院大劇院

售票：OPENTIX售票系統

