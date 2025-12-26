快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

女性障礙者多是「類獨居」 她獨扛日常生活還需載長輩往返醫院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
除實際獨居女性外，有一群「類獨居」身障女性，雖與家人同住，但日常生活作息不重疊，長期缺乏互動，也無法實質支持，日常生活各項需求仍需自行處理；身障示意圖。本報資料照片
除實際獨居女性外，有一群「類獨居」身障女性，雖與家人同住，但日常生活作息不重疊，長期缺乏互動，也無法實質支持，日常生活各項需求仍需自行處理；身障示意圖。本報資料照片

身障盟調查，獨居女性障礙者從人身安全到日常社交都充滿困境，且實務上除實際獨居女性外，有一群「類獨居」身障女性，雖與家人同住，但日常生活作息不重疊，長期缺乏互動，也無法實質支持，日常生活各項需求仍需自行處理，加上單身女性常被視為「有閒、有錢」，有人還需扛起照顧家人責任，開車載年邁長輩往返醫院。

⭐2025總回顧

身障盟近期完成獨居女性障礙者及支持需求城鄉差異調查，身障盟秘書長洪心平說，身障已非主流議題，身障女性交織女性、身障兩種困境，亟需各界關注，身障盟從去年身障女性跟騷議題，到今年的獨居議題持續透過研究了解需求，身障者常被大眾視為「另一群人」，但國內逾7成身障者不是先天身障，「他們遇到的情況，有可能我們未來也會遇到。」

一名肢體障礙者自陳，雖與家人同住，但母親長時間在醫院工作，父親行動受限，她不只獨自扛起自身生活，還因具有開車能力，為此一肩扛下接送祖母就醫與協助家務責任，她將這些付出，視為對家人在她有困難時給予支持的回報。身障盟研發專員張哲誠說，這凸顯「類獨居」障礙者，常被視為提供其他家人生活支持的角色。

參與調查的台灣障礙女性平權連線常務理事周倩如表示，實務上有些障礙者雖與家人同住，但家人都要上班，有照顧需求時未必能請假，導致「無法支援」，也有女性障礙者原先與父母同住，因擔心父母年邁、過世後無法自理生活，而自行選擇先搬離家庭，嘗試自行面對獨立生活所需挑戰，現行社會政策多以家庭為單位，「但家庭真的能接住這些類獨居女性障礙者嗎？」

東吳大學社工系助理教授李婉萍表示，依國內文化，有穩定工作、未結婚成家者，常被家族視為經濟富裕，有需求時最先被點名要求協助，這是台灣女性現況，且根據身障盟調查結果，「沒有因為是障礙女性，就沒被要求」，包括手足的子女需要照顧等情況，仍會要求獨居身障女性協助，現行政策都把障礙者視為被照顧者，忽略實務上障礙者身為照顧者時，所需的協助資源。

李婉萍舉例，身障者可申請個人助理，協助其生活起居，但當身障者角色轉變為照顧者，需協助失能丈夫到醫院復健時，申請增加個人助理時數，最可能獲得的回覆是「請丈夫自己來申請」，若障礙者家人是年邁失能而非身障，則無法申請個人助理時數，這是現行身障女性作為照顧者角色常遇到的瓶頸。

身障者 獨居 家人

延伸閱讀

喪偶比率逾3成 身障盟：獨居女性障礙者人身安全、社會連結均遇困境

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

基隆市身障中心揭牌 就醫就業就學一站式服務

行政院通過身障權益保障法修正 障團盼本會期三讀

相關新聞

冷氣團發威 玉山北峰下午再度降雪 目前持續中

大陸冷氣團發威，今天多處3000公尺以上高山降雪、下冰霰或結冰，玉山今天二度降瑞雪。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時...

影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預...

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，首次記錄到...

日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回...

影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分

雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。