女性障礙者多是「類獨居」 她獨扛日常生活還需載長輩往返醫院

身障盟調查，獨居女性障礙者從人身安全到日常社交都充滿困境，且實務上除實際獨居女性外，有一群「類獨居」身障女性，雖與家人同住，但日常生活作息不重疊，長期缺乏互動，也無法實質支持，日常生活各項需求仍需自行處理，加上單身女性常被視為「有閒、有錢」，有人還需扛起照顧家人責任，開車載年邁長輩往返醫院。

身障盟近期完成獨居女性障礙者及支持需求城鄉差異調查，身障盟秘書長洪心平說，身障已非主流議題，身障女性交織女性、身障兩種困境，亟需各界關注，身障盟從去年身障女性跟騷議題，到今年的獨居議題持續透過研究了解需求，身障者常被大眾視為「另一群人」，但國內逾7成身障者不是先天身障，「他們遇到的情況，有可能我們未來也會遇到。」

一名肢體障礙者自陳，雖與家人同住，但母親長時間在醫院工作，父親行動受限，她不只獨自扛起自身生活，還因具有開車能力，為此一肩扛下接送祖母就醫與協助家務責任，她將這些付出，視為對家人在她有困難時給予支持的回報。身障盟研發專員張哲誠說，這凸顯「類獨居」障礙者，常被視為提供其他家人生活支持的角色。

參與調查的台灣障礙女性平權連線常務理事周倩如表示，實務上有些障礙者雖與家人同住，但家人都要上班，有照顧需求時未必能請假，導致「無法支援」，也有女性障礙者原先與父母同住，因擔心父母年邁、過世後無法自理生活，而自行選擇先搬離家庭，嘗試自行面對獨立生活所需挑戰，現行社會政策多以家庭為單位，「但家庭真的能接住這些類獨居女性障礙者嗎？」

東吳大學社工系助理教授李婉萍表示，依國內文化，有穩定工作、未結婚成家者，常被家族視為經濟富裕，有需求時最先被點名要求協助，這是台灣女性現況，且根據身障盟調查結果，「沒有因為是障礙女性，就沒被要求」，包括手足的子女需要照顧等情況，仍會要求獨居身障女性協助，現行政策都把障礙者視為被照顧者，忽略實務上障礙者身為照顧者時，所需的協助資源。

李婉萍舉例，身障者可申請個人助理，協助其生活起居，但當身障者角色轉變為照顧者，需協助失能丈夫到醫院復健時，申請增加個人助理時數，最可能獲得的回覆是「請丈夫自己來申請」，若障礙者家人是年邁失能而非身障，則無法申請個人助理時數，這是現行身障女性作為照顧者角色常遇到的瓶頸。

