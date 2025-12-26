快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

喪偶比率逾3成 身障盟：獨居女性障礙者人身安全、社會連結均遇困境

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
身障盟研發專員張哲誠指出，談約40位獨居或家庭支持薄弱的「類獨居身障女性」，分析其獨居成因，以喪偶或主要照顧者離世為主。記者林琮恩／攝影
身障盟研發專員張哲誠指出，談約40位獨居或家庭支持薄弱的「類獨居身障女性」，分析其獨居成因，以喪偶或主要照顧者離世為主。記者林琮恩／攝影

孤獨死已成我國重要社會問題，衛福部明年起將全面普查國內長者獨居情況。根據歷年身障者生活狀況及需求調查報告，國內120萬身障者中，女性約53萬人，女性障礙者有配偶者比率低於男性，且喪偶比率達三成以上。身心障礙者聯盟近期完成獨居女性障礙者及支持需求城鄉差異調查，發現女性障礙者主要獨居原因為喪偶，生活需求涵蓋主要為人身安全，其餘包括社交支持匱乏等方面。

⭐2025總回顧

身障盟研發專員張哲誠指出，本次研究訪談約40位獨居或家庭支持薄弱的「類獨居身障女性」，分析其獨居成因，以喪偶或主要照顧者離世為主，其餘獨居原因包括婚姻關係中斷，終身未婚、手足支持逐漸淡化，同住但缺乏實質支持的「類獨居」，以及因障礙、疾病或工作原因而與家人疏離獨自居住，多數受訪對象認為「獨居困難重重，有諸多要克服事項。」

張哲誠表示，根據訪談內容分析，獨居身障女性所遇困境，包括難獨自維持家務、人身安全與醫療照護需求難滿足，以及社交匱乏等，有受訪者反應，看似簡單的換燈泡等家務維修，獨自生活時十分困難，也有人擔心夜裡跌倒或疾病發作時無法即時獲救，為此，晚間睡覺時不鎖房門，萬一出事救護人員才能盡快進入，但也恐被宵小入侵等疑慮。

醫療就診對身障女性而言挑戰，缺乏親友陪同使得許多就醫相關過程都感到無助。張哲誠說，長期獨居帶來孤立感，不少人身障女性平日缺少交談對象，即使需要幫忙也不好意思麻煩他人，因而緊急時可能求助無門，有人與社區管理員保持聯繫，作為緊急求助資源，但並非人人都熟悉如何維繫日常情感，以備不時之需。

調查顯示，長照陪醫與就醫交通服務雖能提供獨居障礙女性基本支持，但在時間與人力配置上存在明顯限制。張哲誠指出，陪同就醫時數與交通班次的固定規範，使身障女性在安排長程或不確定的醫療行程時必須嚴格控管時間，一旦超時即面臨額外壓力，甚至與服務人員產生衝突，這反映出現行陪醫與交通服務彈性不足，難以回應實際就醫需求的不確定性，導致服務支持效果受限。

身障盟建議，政策制定應全面將性別與障礙的「交織性」融入核心理念，確保障礙女性觀點進入社福、醫療、交通等決策過程，身障資源布建應提供相應資源與培訓，讓障礙者既能協助他人，也能獲得應有支持，鼓勵障礙女性自組互助網絡，並給予人力與經費支持；在個人助理資源方便，應設法減少障礙女性對陌生人介入的疑慮，提升服務信賴感。

獨居 身障者 人力

延伸閱讀

今年已逾4起案件！防孤獨死 高雄議員促設智慧電表

視障男才找兒給財物告知要出遊 晚上就與身障女友燒死床上

基隆市身障中心揭牌 就醫就業就學一站式服務

香港天水圍高樓獨居內地男疑深夜縱火命危 430人逃命

相關新聞

冷氣團發威 玉山北峰下午再度降雪 目前持續中

大陸冷氣團發威，今天多處3000公尺以上高山降雪、下冰霰或結冰，玉山今天二度降瑞雪。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時...

影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預...

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，首次記錄到...

日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回...

影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分

雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。