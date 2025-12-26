喪偶比率逾3成 身障盟：獨居女性障礙者人身安全、社會連結均遇困境

孤獨死已成我國重要社會問題，衛福部明年起將全面普查國內長者獨居情況。根據歷年身障者生活狀況及需求調查報告，國內120萬身障者中，女性約53萬人，女性障礙者有配偶者比率低於男性，且喪偶比率達三成以上。身心障礙者聯盟近期完成獨居女性障礙者及支持需求城鄉差異調查，發現女性障礙者主要獨居原因為喪偶，生活需求涵蓋主要為人身安全，其餘包括社交支持匱乏等方面。

身障盟研發專員張哲誠指出，本次研究訪談約40位獨居或家庭支持薄弱的「類獨居身障女性」，分析其獨居成因，以喪偶或主要照顧者離世為主，其餘獨居原因包括婚姻關係中斷，終身未婚、手足支持逐漸淡化，同住但缺乏實質支持的「類獨居」，以及因障礙、疾病或工作原因而與家人疏離獨自居住，多數受訪對象認為「獨居困難重重，有諸多要克服事項。」

張哲誠表示，根據訪談內容分析，獨居身障女性所遇困境，包括難獨自維持家務、人身安全與醫療照護需求難滿足，以及社交匱乏等，有受訪者反應，看似簡單的換燈泡等家務維修，獨自生活時十分困難，也有人擔心夜裡跌倒或疾病發作時無法即時獲救，為此，晚間睡覺時不鎖房門，萬一出事救護人員才能盡快進入，但也恐被宵小入侵等疑慮。

醫療就診對身障女性而言挑戰，缺乏親友陪同使得許多就醫相關過程都感到無助。張哲誠說，長期獨居帶來孤立感，不少人身障女性平日缺少交談對象，即使需要幫忙也不好意思麻煩他人，因而緊急時可能求助無門，有人與社區管理員保持聯繫，作為緊急求助資源，但並非人人都熟悉如何維繫日常情感，以備不時之需。

調查顯示，長照陪醫與就醫交通服務雖能提供獨居障礙女性基本支持，但在時間與人力配置上存在明顯限制。張哲誠指出，陪同就醫時數與交通班次的固定規範，使身障女性在安排長程或不確定的醫療行程時必須嚴格控管時間，一旦超時即面臨額外壓力，甚至與服務人員產生衝突，這反映出現行陪醫與交通服務彈性不足，難以回應實際就醫需求的不確定性，導致服務支持效果受限。

身障盟建議，政策制定應全面將性別與障礙的「交織性」融入核心理念，確保障礙女性觀點進入社福、醫療、交通等決策過程，身障資源布建應提供相應資源與培訓，讓障礙者既能協助他人，也能獲得應有支持，鼓勵障礙女性自組互助網絡，並給予人力與經費支持；在個人助理資源方便，應設法減少障礙女性對陌生人介入的疑慮，提升服務信賴感。

