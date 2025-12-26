總預算尚未審議 國保生育給付加生育補助15億卡關

快訊

中央社／ 記者沈佩瑤台北26日電

年末倒數，115年度中央政府總預算案至今卡關，衛福部社保司今天指出，若未及時通過，約15億國保生育給付加生育補助預算受影響，部分家長恐怕一毛錢都拿不到，不利推動少子女化對策計畫。

國民年金保險自明年起，提供被保險人暨未參加相關社會保險的我國籍新生兒的生母生育補助，國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，每胎生育給付加生育補助合計可請領新台幣10萬元。

新制規劃，未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母，每胎生育補助10萬元；雙生以上者，依比例增給。預估115年度國保生育給付人數為1萬3214人，未參加相關社會保險的我國籍新生兒生母為7144人。

不過115年度中央政府總預算案至今尚未審查，衛生福利部社會保險司官員今天說明，若父母本身有社會保險，如國保、勞保、軍保等，均可申請生育給付，金額依身分不同，這是舊有規定，因為屬於例行性預算，這部分不會受到影響。

然而國保生育補助每生一胎補足10萬元，屬於針對少子女化的新增計畫。社保司指出，因此只要在總預算沒通過之前，「差額」就不能撥給民眾，以國保為例，明年1月1日之後出生者，只能照舊制先領到2個月給付、約4萬多元，其餘部分要等待立法院通過總預算之後，才能撥發給民眾。

受影響最大的是，社保司指出，衛福部根據民國113年出生人數比對，約有7100多名新生兒的生母沒有任何社會保險，例如20歲就生小孩者，沒有其他勞保、公保、農保等，亦不符合國保投保年齡25歲，這一群人在總預算通過之前，生育補助就一毛錢都拿不到。

社保司表示，民眾115年度一樣可以申請新制補助，申請流程不受影響，只是要等總預算通過才能撥款。根據衛福部估算，國保生一胎可領10萬元的新制，受總預算未通過影響的經費金額總計約15億元，依上述二類符合資格者推算，分別達7.14億元及7.99億元。

