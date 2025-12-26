冷氣團發威 玉山北峰下午再度降雪 目前持續中

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
大陸冷氣團發威，今天多處3000公尺以上高山降雪、下冰霰或結冰，玉山今天二度降瑞雪。中央氣象署表示，玉山北峰今天上午6時28分至6時38分降雪，未完全覆蓋地面，無雪深。下午12時38分再度下雪，下午1時20分持續中。

這波冷空氣為入冬以來強度最強。根據中央氣象署觀測資料，今天全台最低溫為玉山風口測站的零下5.5度，其次是玉山測站零下4.7度低溫。目前玉山低溫只有零下2.3度。

今天中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有零星短暫雨，金門為多雲到晴的天氣。

