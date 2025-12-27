快訊

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
晚睡真的很傷身？網友熱議九大「熬夜壞處」健康默默被掏空 圖片來源/Unsplash
晚睡真的很傷身？網友熱議九大「熬夜壞處」健康默默被掏空 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「熬夜壞處」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大熬夜壞處有哪些。

現代人生活步調快，工作及課業壓力大，熬夜幾乎成了「全民運動」。雖然偶爾晚睡追劇、加班、打遊戲看似無傷大雅，但習慣性熬夜帶來的負面影響其實比想像中更嚴重。因此，本篇整理網友熱議的九大熬夜壞處，帶你一起看看晚睡究竟會對身體造成哪些不可忽視的影響。

熬夜隔天「難提神與集中注意力」 「皮膚狀況不佳」恐加速老化

▲ 網友熱議TOP9熬夜壞處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP9熬夜壞處 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「熬夜壞處」的相關話題討論，可以發現許多網友認為「影響精神狀態」是最大的壞處。在社群上，常見不少人表示「年紀大了，真的一天不睡就提不起精神」、「一整天沒睡很難集中注意力」。也有醫師提醒「許多人以為失眠只是晚上睡不著，但其實白天的情緒、健康與專注力都會受到牽連」，點出熬夜不只影響精神狀況，長期下來甚至可能導致情緒不穩定、易怒和焦慮等問題。

而「皮膚狀況不佳」同樣是廣受關注的壞處，若長期睡眠不足容易使荷爾蒙失調、皮脂分泌旺盛，不僅會讓臉上出現痘痘與黑眼圈，還可能加速肌膚老化，而膚色蠟黃、暗沉等情況也是常被網友點名的熬夜副作用。

至於「腸胃問題」亦是許多網友深有感觸的困擾，醫師指出，熬夜會破壞腸道菌叢多樣性，讓腸胃防線變弱，容易造成胃酸逆流、脹氣及腸胃不適等症狀，直言「維持規律作息，確保每天睡滿7小時，這比任何藥物都有效」。

除了上述問題外，「引發頭痛／頭暈」與「增加心血管疾病風險」也是網友熱議的熬夜隱憂。許多人分享，自己只要一熬夜，隔天就會頭昏腦脹，十分不適。醫界也提醒，長期睡眠不足可能會造成自律神經失衡，使血壓波動、心跳不穩，進而增加心血管疾病風險。

此外，有營養師分享，熬夜會導致新陳代謝變差，使身體更容易累積脂肪，進而導致體重增加，說明熬夜與體重上升之間存在關聯。

熬夜帶來的影響不見得能立刻被察覺，但累積久了便會默默侵蝕健康。就讓我們從今天開始調整作息，增加睡眠時間，一點一滴找回身體最自然的節奏，讓生活重新回到健康軌道上吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熬夜壞處」相關討論則數。

觀測期間：2025/09/11~2025/12/11，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

