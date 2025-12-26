快訊

三六九山莊改建包商怨工程款常拖欠 雪管處：不可能發生

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

雪霸國家公園369山莊原地改建工程觸礁，面臨解約危機，包商抱怨雪管處常延遲撥款，兩年多來的曲折已磨盡最初的勇氣與熱情，只能提出解約；雪霸管理處今天強調，拖欠工程款的情況不可能發生，公務體系必須依法規行事，且要有憑有據，拖欠工程款的說法「不可能發生」。

雪管處表示，此案已進入公共工程委員會調解程序，管理處將全力配合調解委員專業指導，在公平合理的法律框架下，尋求最優調解結果，盼廠商撤回終止契約主張，共同為台灣登山環境品質努力。

369山莊改建工程吳姓建築師前天傍晚在臉書PO文，表示當天他原本計畫到東埔跟布農族朋友過耶誕節，臨時趕到台北公共工程委員會開會，為了「三六九山莊興建工程」承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

他說，工程發包已歷經4年，現僅完成臨時運輸單軌車道工程，卻屢次提出高山工地施工環境嚴峻，颱風、地震、高寒低溫無法施工；建築材料量體大運輸困難，建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等不合理要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

工程公開招標，各項設計圖說及施工環境均己透明公開，得標後本應依合約及投標企畫書承諾之內容施作，卻於施工途中提出諸多不合理要求。營造廠商提出爭議調解，顯然已無繼續施工誠意，山莊工程完竣也將遙遙無期。

他感嘆「三六九山莊興建工程」從規畫、設計、施工至今己逾整整10年，如無法繼續完工，這10年來所付出的熱忱及所花費的心血將化為泡影，從72歲忙到82歲，10年歲月終究是白忙一場；一回想起來，無限感嘆不勝唏噓！

雪管處表示，369山莊是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點，未來將從單層山屋改建為兩層，可提供106名山友住宿，另有14床備用。建築師在本案同時擔任設計監造，雪管處與廠商、建築師三造都有合約，369山莊量體大且海拔達3150公尺，當初發包是不含直升機空運，只有索道、單軌道2個選項運送建材，廠商選了單軌；改建369山莊最重要原則是要確保登山安全，及早施工完成造福山友，目前全案在工程會協調，如果承包商願用直升機運輸建材，雪管處也樂見。

369山莊是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
369山莊是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點，圖為模擬完工後的造型。圖／雪霸國家公園管理處提供
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點，圖為模擬完工後的造型。圖／雪霸國家公園管理處提供
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
369山莊海拔3150公尺，是山友攀登雪山主峰最重要的住宿點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

建築師 設計 公共工程

