幼兒痰稠如「拔絲地瓜」要注意 RSV感染力是流感2倍 一人可傳五人

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
RSV在群聚環境下的傳播力極強，1名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人 ，且在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供
RSV在群聚環境下的傳播力極強，1名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人 ，且在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。圖／李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供

年末已至，全台籠罩在歡慶過節氛圍中，許多家長也規畫帶著家中寶貝出遊，不過在人潮擁擠、互動頻繁的場合中，隱形的健康殺手「呼吸道融合病毒（RSV）」正伺機而動。台灣兒童胸腔暨重症醫學會理事長、新光醫院小兒科主任穆淑琪表示，RSV傳染力驚人，約為流感的2倍多，加上嬰幼兒氣管細小，產生極為黏稠的痰液，如「拔絲地瓜」黏性極強會牽絲，一旦感染易造成嚴重呼吸道阻塞。

穆淑琪分享一對30周出生的早產兒雙胞胎，媽媽原本以為孩子出生時已接種過健保給付的短效型單株抗體，結果寶寶10個月大時，因保護力消退接連感染RSV住院。其中一個嬰兒因喘鳴嚴重、痰液阻塞，必須使用高流量氧氣鼻導管治療，住院長達一周。

穆淑琪說明，RSV在群聚環境下的傳播力極強，1名感染者在密閉空間中可能傳染給5個人 ，且在托嬰中心或家族聚會中尤為常見。與一般感冒不同，RSV感染後會產生極為黏稠的痰液，如「拔絲地瓜」黏性極強會牽絲，容易卡在嬰幼兒細小且還在發育的支氣管內，導致寶寶咳得臉紅脖子粗，甚至出現嘴唇發紫、呼吸暫停的缺氧徵兆，這對於無法自主咳痰的嬰幼兒來說，極易引發呼吸衰竭，嚴重者需住進加護病房使用呼吸器治療。

RSV的可怕不僅在於急性期的重症風險，更在於長期的健康衝擊。穆淑琪根據臨床經驗指出，感染過RSV的嬰幼兒，未來罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，對孩子未來的呼吸道健康是一大隱憂。

穆淑琪說，許多家長仍存有「免疫負債」的迷思，甚至誤以為「只要染病過一次，就能終身免疫」，不過RSV與水痘不同，感染後並不會產生終身免疫力，約三分之一的兒童在三歲前會發生「二次感染」，甚至在同一個季節中重複確診，也需承擔第一次感染RSV時高達流感16倍的住院風險。

RSV病毒不僅攻擊呼吸道，還可能引發全身性的電解質失衡，穆淑琪解釋，RSV感染易併發「低血鈉症」，這會導致嬰兒出現嗜睡、反應遲鈍，甚至因為呼吸道阻塞配合神經系統影響，發生「忘記呼吸」的危急狀況 。一旦觀察到寶寶連聲咳嗽後「嘴唇發紫、發黑」，代表已缺氧，必須立刻送急診，嚴重者需住進加護病房以呼吸器治療 。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會呼籲，家長在規畫跨年或春節行程時，除了打包行李，更別忘了寶寶健康，可思考如何加強防護、接種長效型單株抗體等方式，降低重症與住院風險，別讓RSV成為全家歡慶假期的破壞者。

RSV 呼吸道

