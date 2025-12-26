影／向陽、嘉明湖山屋也下雪了！山友驚呼「感覺很夢幻」

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪。林保署台東分署提供

林業及自然保育署台東分署表示，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋附近今天中午12點開始下雪，依據中央氣象署預報資料，低溫仍將持續，嘉明湖山區仍可望見到銀白世界。

「真的很漂亮！」一名山友興奮說，原本以為不會遇到雪，但幸運今天中午下起雪來，到屋外看，天空飄起白雪，感覺很夢幻，目前還有少許落雪的情況，希望下多一點。

台東分署呼籲前往向陽及嘉明湖登山民眾，上山應備妥雪地裝備如頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡及足夠保暖等雪攀裝備，並應檢視自身雪地攀登經驗與能力，以確保登山安全。

另氣溫持續偏低，步道路面岩層極易結冰濕滑，無雪地攀登經驗者請勿貿然上山，相關訊息可上林保署官網、臉書粉絲專頁查詢。

