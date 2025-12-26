快訊

中午北部仍15度以下低溫 鄭明典示警：時間長短有差 對長輩是環境壓力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
已經中午，北部代表站都還在15度以下。圖／取自鄭明典臉書
已經中午，北部代表站都還在15度以下。圖／取自鄭明典臉書

大陸冷氣團影響，台北站氣溫維持在14度以下，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，中午了，北部代表站都還在15度以下，「時間長短有差」。

鄭明典表示，短時間的低溫和持續的低溫有差，持續愈久，身體的感受愈強。這樣的低溫對長輩會是個環境壓力，注意保暖。

低溫 鄭明典 冷氣團

