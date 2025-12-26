新北聯合中央推「AI寵物認養媒合系統」精準媒合心中理想的毛寶貝

為提升毛寶貝認養率，新北市動保處攜手數位發展部，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合心中理想的毛寶貝。凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」。

活動今天在板橋動物之家舉辦，藝人王樂妍、陳謙文現場示範AI寵物認養媒合系統操作，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台，以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。

動保處表示，為讓民眾快速找到心中理想毛寶貝，耗時2年多，請三牲工作室團隊幫8所動物之家700多隻狗拍攝千張沙龍照，初期將近300隻狗沙龍照及近200部影片，交由資策會以AI分析出犬隻性格。

藝人王樂妍、陳謙文現場指導民眾登入AI寵物認養媒合系統後，可填寫線上自評問卷，讓系統了解使用者的生活型態是偏好戶外活動或居家、對心目中毛寶貝的期望等，接著可以選擇偏好的毛色、體型及性別，開始進行配對。系統將以AI推薦契合使用者個性與條件的毛寶貝，包含匹配度高的、有優惠方案的、系統自行推薦的動物。

點入推薦動物後，可瀏覽動物個性介紹、AI為該毛寶貝的特質分析、收容地點、認養優惠等基本資訊，以及可以觀看動物影片。此外，系統還有醫療地圖搜尋功能，使用者可以搜尋附近動物醫院，以及認養流程、飼主責任說明，包含養寵物所需準備及花費。

數位產業署副署長陳慧敏表示，AI寵物認養媒合系統推出，將大幅提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率，透過AI分析犬隻性格與特質，並結合使用者生活型態與喜好，系統能提供更精準的媒合建議，讓每隻毛寶貝都能找到最合適的家。未來將持續優化系統功能，並擴大數據資料。

農業局長諶錫輝表示，傳統認養都是靠「第一眼感覺」，現在升級為AI協助媒合，降低衝動認養與退養風險，對民眾好、對動物更好。只要經由系統媒合成功，都可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等實用居家寵物用品。

