黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像。圖／林業保育署台中分署提供
林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸，透過紅外線自動相機在佳陽部落產業道路上，拍攝到台灣黑熊的珍貴影像，首次記錄到黑熊活動蹤跡，顯示黑熊的活動範圍可能正在擴展，為確保居民安全並保護野生動物，台中分署即刻啟動部落宣導機制，已展開部落宣導工作，避免人熊衝突的發生。

林業保育署台中分署表示，為記錄大甲溪南岸黑熊蹤跡，已在梨山地區設置38台紅外線自動相機進行預警性監測，過去多在大甲溪北岸雪霸國家公園側的相機記錄到黑熊活動，但這次是在大甲溪南岸的佳陽部落產業道路上，也拍攝到黑熊的影像，不只是該區域的首次紀錄，對於了解台灣黑熊的分布與活動模式具有重要意義。

確認拍攝到黑熊影像後，台中分署立即採取行動，前往佳陽部落拜訪宣導，分署人員提醒居民應妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物氣味吸引而來的風險，以避免人熊衝突的發生，此外，森林護管員也特別前往佳陽部落周邊的租地訪視，向果園經營者宣導應妥善管理垃圾、廚餘及棄果，避免這些潛在食物來源吸引黑熊靠近農作區域。

分署呼籲，台灣黑熊是珍貴的保育類野生動物，也是台灣森林生態系中的重要物種，梨山地區及周邊部落居民若發現黑熊蹤跡，應保持距離、不要餵食或驚擾，並立即通報林業保育署，同時提醒居民做好環境管理，妥善處理廚餘和垃圾，避免將黑熊吸引至人類活動區域，讓珍貴的台灣黑熊能在自然環境中安全生存。

台灣黑熊 梨山 廚餘

