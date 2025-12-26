2026元旦新制一次看 最低工資調升、租金與生育補助擴大

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
2026年月薪調整為2萬9,500元、時薪196元，圖為勞工示意圖。記者曾原信攝影／聯合報系資料照
2026年月薪調整為2萬9,500元、時薪196元，圖為勞工示意圖。記者曾原信攝影／聯合報系資料照

行政院綜合業務處26日於院會報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」。行政院表示，明年起將陸續推動多項攸關民生的新制，包括最低工資調漲、租金補貼與婚育支持加碼、弱勢補助提高、勞動與照顧制度彈性化等；不過，涉及預算部分，因明年度中央政府總預算尚未完成審議，將影響相關措施推動時程。

在勞工薪資方面，最低工資將連續第10年調升，2026年月薪調整為2萬9,500元、時薪196元。稅制方面，無添加糖飲料將免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機不再課徵貨物稅；電動車輛貨物稅與使用牌照稅減免措施，延長至2030年12月31日。

為推動婚育宅政策，行政院規劃加碼租金補貼，新婚家庭在2年內補貼金額加碼50％，每生1胎再加碼50％；申請資格同步放寬，所得標準提高至3.5倍。另包租代管修繕補助可用於育兒安全設施，最高補助6,000元。中央興辦社會住宅將保留20％作為婚育宅，租期最長12年。生育給付方面，另加計生育補助，每胎發給10萬元，預計逾12.7萬人受惠。

勞動制度亦將調整，育嬰留職停薪自明年起可改以「日」為單位申請，家庭照顧假則可改以「小時」請假，提升勞工兼顧工作與家庭的彈性。

教育方面，教育部補助大專校院推動精進校務經營計畫，114至116學年連續3年不調漲學雜費，約91萬名學生受惠。

文化與觀光政策同步擴大。文化禮金將常態化發放，並擴大納入13至15歲族群，每人發給1,200點，預計約203.6萬名青年受益。另為鼓勵平日國旅，政府規劃平日住宿優惠方案，週日至週四連續住宿兩日最高補助2,000元；生日住宿抽獎活動每月抽出1,000名，每人可獲得1,200元住宿金，並提供Taiwan PASS平日4折優惠或加贈1,500元住宿抵用金。

在弱勢照顧方面，低收入戶每人每月加發生活補助1,000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙生活補助每人每月加發500元，中低收入老人生活津貼每人每月加發500元。另針對65歲以上獨居老人，經地方政府評估有關懷需求者，將加強送餐與關懷服務，並分年訪查約70萬名獨居長者。

