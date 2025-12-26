不是馬斯克SpaceX 福八、福九4顆遙測衛星將由Avio發射

快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
太空中心研製的福衛8號首顆衛星「齊柏林」，日前順利由SpaceX火箭搭載自美國順利升空。圖為福衛8號首顆衛星模擬圖。圖／國科會提供
太空中心研製的福衛8號首顆衛星「齊柏林」，日前順利由SpaceX火箭搭載自美國順利升空。圖為福衛8號首顆衛星模擬圖。圖／國科會提供

由6顆高解析度光學地球觀測衛星組成的福衛八號，首顆衛星11月已在美國搭乘馬斯克創始的SpaceX火箭成功發射升空，但後續福衛八號C、D以及福衛九號A、B 共四顆觀測衛星的發射任務，將交由義大利火箭製造商Avio承攬，引發外界想像。不過，國家太空中心表示，此次SpaceX未參與投標。

台灣觀測衛星計畫持續推進。國家太空中心（TASA）近日完成公開招標程序，確定將福衛八號C、D以及福衛九號A、B 共四顆觀測衛星的發射任務，統一交由義大利火箭製造商Avio承攬，未來預計於法屬圭亞那升空。

根據European Spaceflight昨日發布的訊息，台灣國家太空中心已將 FORMOSAT-8C、8D以及FORMOSAT-9A、9B共4顆地球觀測衛星的發射合約，交由義大利火箭製造商Avio。標案公告中所列計畫最高預算為新台幣25億5675萬元，約合6900萬歐元。

國家太空中心主任吳宗信表示，此次福八C、D以及福九A、B發射案依照公開招標程序辦理，TASA持續與有潛力的供應商洽談，最後由Avio得標。此次可能因價格因素，所以SpaceX並未參與投標。

這也非台灣首次與歐洲太空體系合作。吳宗信表示，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」（TRITON）於 2023年10月在法屬圭亞那的歐洲太空總署發射場升空，當時即是搭乘法國Arianespace所提供的Vega火箭執行發射任務。吳宗信指出，Vega火箭的製造商為義大利Avio，公司體系原隸屬於Arianespace，後來因歐洲火箭產業分工調整而分家，顯示台灣與歐洲火箭體系已有合作基礎。

福衛八號下顆衛星8B預計於2026年12月同樣由SpaceX發射，福八其餘4顆衛星的具體發射時程尚未公布。福衛9號則由兩顆合成孔徑雷達（SAR）衛星組成，預計分別於2028年與2030年發射。

隨著星系逐步到位，吳宗信表示，未來將可強化台灣在高解析度地球觀測、氣候監測與災害應變等領域的自主能力，也為台灣太空產業累積更多實際發射經驗與國際合作能量。

