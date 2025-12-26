影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在寒風中賞景。為維護行車安全，公路局上午8時起針對台14甲線昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鏈通行。

林保署南投分署表示，今天清晨6點多合歡山降下冰霰，冰粒大小約0.1到0.2公分，清晨間歇降下，雖然7點過後暫停，但因低溫和水氣充足，上午冰霰有越下越猛趨勢，還夾雜冰雹。

松雪樓與武嶺地面和車輛已覆上薄冰，吸引不少遊客堆起小雪人、開心拍照。台中張先生說，第一次在到合歡山追雪，沒想到就幸運看到冰霰，「雖然寒風刺骨冷到發抖，但能看到冰霰，就值得了。」

公路局埔里工務段指出，台14甲線昆陽（29Ｋ）至大禹嶺（41.5Ｋ）路段受低溫影響已出現路面結冰，提醒駕駛務必配合雪鏈管制措施，避免危險。若氣溫持續偏低，不排除調整管制作法，籲請民眾及早規畫行程。 合歡山下起冰霰、冰雹，低溫加上水氣充足，有越下越大趨勢。圖／林保署南投分署提供

