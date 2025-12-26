快訊

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山上午下起間歇性的冰霰、冰雹，遊客冒著低溫撐傘欣賞冰雪世界。圖／林保署南投分署提供
合歡山上午下起間歇性的冰霰、冰雹，遊客冒著低溫撐傘欣賞冰雪世界。圖／林保署南投分署提供

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在寒風中賞景。為維護行車安全，公路局上午8時起針對台14甲線昆陽至大禹嶺路段限加掛雪鏈通行。

⭐2025總回顧

林保署南投分署表示，今天清晨6點多合歡山降下冰霰，冰粒大小約0.1到0.2公分，清晨間歇降下，雖然7點過後暫停，但因低溫和水氣充足，上午冰霰有越下越猛趨勢，還夾雜冰雹。

松雪樓與武嶺地面和車輛已覆上薄冰，吸引不少遊客堆起小雪人、開心拍照。台中張先生說，第一次在到合歡山追雪，沒想到就幸運看到冰霰，「雖然寒風刺骨冷到發抖，但能看到冰霰，就值得了。」

公路局埔里工務段指出，台14甲線昆陽（29Ｋ）至大禹嶺（41.5Ｋ）路段受低溫影響已出現路面結冰，提醒駕駛務必配合雪鏈管制措施，避免危險。若氣溫持續偏低，不排除調整管制作法，籲請民眾及早規畫行程。

合歡山下起冰霰、冰雹，低溫加上水氣充足，有越下越大趨勢。圖／林保署南投分署提供
合歡山下起冰霰、冰雹，低溫加上水氣充足，有越下越大趨勢。圖／林保署南投分署提供

冰霰 合歡山 低溫

相關新聞

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分

雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒...

今天高山追雪機會大 全台濕冷至少凍到這時 跨年天氣曝

今天受到大陸冷氣團影響，天氣相當濕冷，有些飄雨情況出現。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，今天到明天冷空氣影響到，...

日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回...

別錯過！ 華信推年終加碼 國內全航線今天單程現折800元

隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，再加碼推出年終壓軸回饋，...

男咳嗽持續6天不以為意 流感病情急轉直下靠葉克膜救命

64歲劉姓男子沒有無慢性病史，最近咳嗽症狀持續6天，他原以為是一般感冒，不料病情急轉直下，開始出現呼吸喘、嚴重缺氧等危急...

