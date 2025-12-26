快訊

立院對賴總統彈劾案時程確定 明年5月19日投票

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 三軍總醫院營養部、同學の店上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局抽驗「三軍總醫院營養部」的青蔥，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「三軍總醫院營養部」的青蔥，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

北市衛生局把關食安，11月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件生鮮蔬果，今公布檢驗殘留農藥的結果，5件不符規定產品遍及光復市場的「同學の店」、「三軍總醫院營養部」等4處。

⭐2025總回顧

衛生局抽驗不符規定5件產品，「同學の店」2件格蘭芽、「三軍總醫院營養部」1件青蔥、「北市第二果菜批發市場19-09攤」1件彩色甜椒、「南京東路5段291巷口無市招攤販」1件菠菜，各檢出1-2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局表示，已命抽驗地點下架不符規定產品且不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄的雲林縣、彰化縣、南投縣衛生局處辦。

衛生局說，已通知北農依進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

北市衛生局抽驗「北市第二果菜批發市場19-09攤」的彩色甜椒，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「北市第二果菜批發市場19-09攤」的彩色甜椒，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗光復市場「同學の店」的格蘭芽，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗光復市場「同學の店」的格蘭芽，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「南京東路5段291巷口無市招攤販」的菠菜，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「南京東路5段291巷口無市招攤販」的菠菜，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗 農藥殘留

延伸閱讀

把掉落的食材直接踢進餐檯下？一中商圈章魚燒名店遭質疑 店家有說法

疑似虐兒影片網路瘋傳 中市社會局將偕同警方追查

北市府拆除違建 採專案執行達2000餘件

影／高雄必比登肉燥飯名店吃到蝸牛 業者道歉、衛生局要求改善

相關新聞

影／低溫加水氣合歡山冰霰、冰雹越下越大 遊客撐傘追雪

強烈冷氣團來襲，合歡山今天清晨氣溫驟降、水氣充足，冰霰、冰雹頻頻落下，且有越下越大趨勢，高山瞬間化身冰雪世界。遊客撐傘在...

影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分

雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒...

今天高山追雪機會大 全台濕冷至少凍到這時 跨年天氣曝

今天受到大陸冷氣團影響，天氣相當濕冷，有些飄雨情況出現。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，今天到明天冷空氣影響到，...

日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回...

別錯過！ 華信推年終加碼 國內全航線今天單程現折800元

隨著政府普發萬元補助，年底消費持續升溫，華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動，再加碼推出年終壓軸回饋，...

男咳嗽持續6天不以為意 流感病情急轉直下靠葉克膜救命

64歲劉姓男子沒有無慢性病史，最近咳嗽症狀持續6天，他原以為是一般感冒，不料病情急轉直下，開始出現呼吸喘、嚴重缺氧等危急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。