影／低溫報到！雪霸國家公園降下第2場大雪 部分山區積雪達4公分
雪霸國家公園今天清晨降下今年第二場大雨，其中武陵四秀桃山山屋一帶積雪已達4公分，上午氣溫降至2度，雪霸國家公園管理處提醒登山山友務必要備妥攜帶「雪地三寶」並具備雪地經驗再前往。
雪管處表示，布農卡里布灣企業社人員今天清晨6點捕捉到武陵四秀桃山山屋的銀白雪景，目前積雪約4公分，氣溫僅 2°C。提醒登山山友務必備妥裝備（ 步道濕滑，請務必攜帶冰爪等雪地三寶並具備雪地經驗再前往）、注意保暖防寒（ 高山低溫易致失溫，請備妥足夠保暖衣物與足夠食物）、審慎評估（ 視線不佳且路況轉變快，出發前請確認氣象預報，切勿冒險），山永遠都在，安全才是回家唯一的路。
今天上午10點多仍有山友入山，雪管處武陵管理站七卡山莊管理員分別向登山客說明登雪山注意事項。
