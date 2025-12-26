聽新聞
0:00 / 0:00
日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點
全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回來了的話題，但也有人留言「12月中剛從福岡回來，全程沒戴口罩沒用酒精，連一般感冒都沒有，不覺得那邊疫情嚴重」。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，「我就問，日本政府偽造這些數字騙人嗎？」
⭐2025總回顧
林氏璧表示，自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行。「你就是個個案而已」。一個傳染病在流行的時候，本來就不會所有人都得到， 而得不得到，又和非常多因素有關。「目前日本流感流行熱點在九州、四國、山陰山陽」。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言