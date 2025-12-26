日本流感疫情不嚴重？ 林氏璧曝3大流行熱點

全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，近3周呈下降或上下波動趨勢。Threads有人在討論去福岡就得流感回來了的話題，但也有人留言「12月中剛從福岡回來，全程沒戴口罩沒用酒精，連一般感冒都沒有，不覺得那邊疫情嚴重」。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，「我就問，日本政府偽造這些數字騙人嗎？」

林氏璧表示，自己幸運沒得到，不代表那裡流感沒有在大流行。「你就是個個案而已」。一個傳染病在流行的時候，本來就不會所有人都得到， 而得不得到，又和非常多因素有關。「目前日本流感流行熱點在九州、四國、山陰山陽」。

